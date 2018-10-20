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En iyi Android cihazlar belli oldu

AnTuTu her ay Android platformunun en iyi cihazlarını listeliyor. Eylül ayının en iyi Android telefonları açıklandı. Çinli üreticilerin yoğunlukta olduğu listede genellikle oyun telefonları bulunuyor.

En iyi Android cihazlar belli oldu

AnTuTu her ay Android platformunun en iyi cihazlarını listeliyor. Eylül ayının en iyi Android telefonları açıklandı. Çinli üreticilerin yoğunlukta olduğu listede genellikle oyun telefonları bulunuyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:21
En iyi Android cihazlar belli oldu

Dünyanın en popüler karşılaştırma uygulamalarından biri olan AnTuTu, en güçlü akıllı telefonların performans sonuçlarını listeledi. Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarda karşılaştırma testleri genellikle günlük kullanım performansını yansıtmaz. Ancak test sonuçlarını görmek ve cihazları karşılaştırmak kullanıcıların artık eğlencesi haline geldi diyebiliriz.

Zirvede sürpriz yok

AnTuTu, Eylül 2018 en iyi Android telefonlar listesini açıkladı. Zirvede sürpriz bir modelin olduğunu söyleyemeyiz. Alt sıralara doğru sürpriz cihazlar bulunuyor. Android ekosisteminin lideri olmaya aday bazı cihazlar ise listenin en alt sıralarında görünüyor.

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