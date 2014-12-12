En Hızlısı Hangisi?



Halihazırda mobil dünyasının en performanslı telefonlarından birkaçı olan Galaxy Note 4, iPhone 6 ve Nexus 6 phonebuff.com sitesi tarafından hazırlanan hız testinden karşılaştırıldı. Oldukça basit olan hız testinde ilk olarak her üç cihazda bir zamanlayıcı ayarlanıyor. Daha sonra telefonlara önceden yüklenen birçok oyun ve uygulama arasında hızlı bir şekilde geçiş sağlanıyor.



Hız testine başlamadan önce telefonlar yeniden başlatılıyor. İki turdan oluşan hız testinde ilk turu Galaxy Note 4 önde kapatsa da, birincilik ipini önde göğüsleyen Nexus 6 ve iPhone 6'dan biri oldu.



Hız testine geçmeden önce telefonların yazılım ve RAM bilgilerine değinelim. Nexus 6’da Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ve 3GB RAM kullanılıyor. Galaxy Note 4, Android 4.4.4 tabanlı TouchWiz kullanıcı arayüzü ve 3GB RAM; iPhone 6’da ise iOS 8 işletim sistemi ve 1GB RAM’e yer veriliyor.