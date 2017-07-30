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30 Temmuz 2017 Pazar 09:06

EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ ŞİRKET

EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ ŞİRKET
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EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ ŞİRKET

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, e-ticaret firması Amazon'u geride bırakarak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

AA muhabirinin New York borsasından derlediği bilgilere göre, Facebook'un hisse başına değeri, dünü 170,44 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 171,58 dolara yükseldi. Böylece, şirketin piyasa değeri de 497 milyar dolara ulaşmış oldu.

Öte yandan, öncekigün bu yılın ikinci çeyreğindeki net karında düşüş olduğunu açıklayan Amazon'un hisseleri önceki günü 1,046.00 dolardan kapamasının ardından dün 1.008,80 dolara gerileyerek yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Amazon'un piyasa değeri de 482 milyar dolara geriledi.

Böylece, piyasa değeri Amazon'u geride bırakan Facebook, dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumuna yükseldi.

Önceki gün, Amazon'un ikinci çeyrek bilançosunun olumlu geleceği beklentisiyle firmanın hisselerinde artış görülmüş, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) olan Jeff Bezos da dünyanın en zengin kişisi listesinde zirveye çıkmıştı.

Ancak, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki net karının, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 77 düşüş kaydettiğini açıklamasının ardından, Bezos tekrar ikinci sıraya gerilemiş ve listedeki liderliği sadece 8 saat sürmüştü.

Forbes'un 'Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine' göre, Facebook'un CEO'su 33 yaşındaki Mark Zuckerberg, dün itibariyle 71,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5'inci kişisi ve en genç milyarderi konumlarında bulunuyor.


 
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