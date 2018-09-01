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En büyük iPhone Eylül’de geliyor

Apple’ın Eylül’de tanıtımını yapması beklenen yeni iPhone’lara dair detaylar açığa çıkmaya başladı. Eylül’de 3 yeni iPhone modelini duyuracak Apple’in çıkaracağı modellerden ilki, bugüne kadar ki en büyük iPhone olacak. 6.5 inç’lik model tüm dünyaya tanıtılacak.

En büyük iPhone Eylül’de geliyor

Apple’ın Eylül’de tanıtımını yapması beklenen yeni iPhone’lara dair detaylar açığa çıkmaya başladı. Eylül’de 3 yeni iPhone modelini duyuracak Apple’in çıkaracağı modellerden ilki, bugüne kadar ki en büyük iPhone olacak. 6.5 inç’lik model tüm dünyaya tanıtılacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:34
En büyük iPhone Eylül’de geliyor

Yeni modellerden 2’ncisi uygun fiyatlı bir opsiyon olarak konumlandırılacak 6.1 inç’lik model olarak planlanırken diğeri de iPhone X’un güncellenmiş bir versiyonu olan 5.8 inçlik model olacak. Apple, 2018 model iPhone’larda bir tasarım değişikliği gerçekleştirmeyecek. Tüm iPhone’lar geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile aynı tasarıma sahip olacaklar. Dolayısı ile 2018 model iPhone’lar, tasarımsal değişikliklerden ziyade donanımsal değişikliğe uğrayacaklar.

Parmak izi olmayacak

Lansmanı Eylül başında gerçekleşeceği tahmin edilen yeni modellerin tamamında, parmak izi okuyucu yerine yüzümüzle kilidi açmamızı sağlayan Face ID teknolojisinin yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca klasik iPhone renklerine ek olarak farklı renk seçenekleri de yeni iPhone’larla birlikte gelecek. 11 inçlik ve 12.9 inçlik 2 yeni iPad de bu sonbaharda kullanıcılarla buluşacak. Bu ürünler de yeni iPhone’lar gibi Face ID ile donatılacak.

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