Elmada büyük kavga

Steve Jobs'ın ölümünün ardından Hong Kong'lu bir öğrencinin tasarladığı ve Steve Jobs'ın silüetinin resmedildiği özel logoyla ilgili yeni bir tartışma çıktı.

Hong Kong'lu tasarımcının aylar önce benzer bir tasarımı ortaya koyan bir İngiliz tasarımcının logosunu çaldığı iddia edildi.Apple'ın efsane patronu Steve Jobs'ın ölümüyle birlikte internet siteleri Jobs'ın boy boy fotoğraflarını kullanarak Jobs'ı anıyor ve başarılarını okurlarıyla paylaşıyor.

Bu bağlamda Hong Kong'lu 19 yaşındaki bir öğrencinin tasarladığı ve Apple logosunun hemen önünde Steve Jobs silüetini resmeden Jonathan Mak Long, kısa sürede ismini dünyaya duyurmayı başardı. Bu özel tasarımı gören bazı gazetelerin bu logoyu kullanmak için kendisine telif ödeme teklifinde bulunduğunu kaydeden Mak, iş teklifleri aldığını da gizlemiyor. Ancak bu tasarımı gören bazı mecralar şimdiden Mak'a savaş açmış durumda.

New York Times'ta yayınlanan ilgili makalede Mak'ın çizdiği tasarımın çalıntı olduğu ve bu tasarımın İngiliz tasarımcı Chris Thornley'e ait olduğu iddia edildi. Thornley'in aynı formatta bir tasarımını mayıs ayında çizdiğini kaydeden NYT, buna rağmen kimsenin Thornley'i konuşmadığını ve Mak'ı baz aldığını belirtti. NYT'a göre Thornley, bu tasarımı bir kanser hastası Olan Steve Jobs'ın hayata tutunuşu ve geleceğe pozitif baktığı için ortaya çıkardı.