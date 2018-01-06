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Ellerinizi sanal dünyaya dokunduracak eldiven…

Ellerinizi sanal dünyaya dokunduracak eldiven…

Ellerinizi sanal dünyaya dokunduracak eldiven…

Ellerinizi sanal dünyaya dokunduracak eldiven…

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:27
Ellerinizi sanal dünyaya dokunduracak eldiven…
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Bu eldiven üzerindeki sensörleri sayesinde, elinizin hassas hareketlerini birebir sanal dünyaya aktaracak...

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) ürünleri arttıkça, gözlükler çoğalıp kullanıcılar sanal dünyalara alıştıkça, bu dünyalarda yaşanan bir kontrol probleminin olduğu çok açık. Sanal dünyalarda kollarımızı ve bacaklarımızı düzgün şekilde simüle edecek cihazlar var. Ama el hareketlerini gerçek anlamı ile birebir tekrarlayacak bir aksesuar henüz yok. İşte İrlanda kökenli Design Partners firması, Tyndall Ulusal Enstitüsü ve Waterford Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacının beraber tasarladığı bu akıllı eldiven, tam da bu görev için düşünülmüş.

Meydana çıkmasında mühendislerin ve endüstriyel tasarımcıların beraberce çalıştığı proje, insan elinin hareketlerini sanal gerçekliğe ve robotik uygulamalara hassas şekilde aktarabilecek. Üzerindeki sensörler çok düşük sinyal iletim süreleri için özel tasarlanmış. Böylece kullanıcının karmaşık parmak hareketleri bile gecikme olmadan bilgisayara iletilebilecek. Eldivenin sadece sanal dünyalardaki oyunlar için değil, uzaktan eğitim amacıyla müzisyenler ve sporcular için de kullanılabileceği ifade edilmekte.

Akıllı eldivenin bir diğer kullanım alanı ise robot ellerin uzaktan hareketlendirilmesi olacak. İlk prototipleri sanal ortamda cerrah eğitimi uygulamasında başarılı şekilde test edilmiş bile. Eldiven hafif, kullanımı kolay ve yıkanabilir parçalardan imal edilmiş. Bu cihaz Ocak ayı içinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2018 tüketici elektroniği fuarında ziyaretçilerin denemesine sunulacak.

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