Elektronik Haplar Geliyor!



MIT’nin kendi sitesinden duyurduğu habere göre MIT ve Brigham üniversitelerinde yapılan çalışmayla gastrointestinal sistemde uzun süre kalarak vücut hakkında hastalık bilgileri verecek elektronik bir hap geliştirildi.Limondaki sitrik asitin iki elektrot arasında akım taşıyacak şekilde kullanılmasıyla, haptaki elektronik sistemin vücuda vereceği hasarı sıfıra indirmeye çalışan araştırmacılar prototipi oluşturdu. Yutulacak bu elektronik haplar farklı komutlarla farklı şekillerde kullanılabilecek.