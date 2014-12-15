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Ekranı Çizilen Telefonlarınızı Onarın

Akıllı telefonlar tabletler ve diğer cihazlarınızın ekranları çiziliyor.Peki çizilen bu ekranları na

Ekranı Çizilen Telefonlarınızı Onarın

Akıllı telefonlar tabletler ve diğer cihazlarınızın ekranları çiziliyor.Peki çizilen bu ekranları na

15 Aralık 2014 Pazartesi 17:43
Ekranı Çizilen Telefonlarınızı Onarın
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Ekranı Çizilen Telefonlarınızı Onarın

Akıllı telefonlar tabletler ve diğer cihazlarınızın ekranları çiziliyor.Peki çizilen bu ekranları na

Akıllı telefonlar tabletler ve diğer cihazlarınızın ekranları çiziliyor.Peki çizilen bu ekranları nasıl onaracağız.Detayları bugün ki yazımızda…

Akıllı telefonlar ya da tabletler ekranları safir olmadığı için çizilebiliyor peki çizilen bu ekranları nasıl onaracağız.İşte bugün bunlar hakkında bir kaç pratik yöntemden bahsedeceğiz.

Karbonat ve Pudra

Karbonat ve pudra bildiğiniz gibi tozdur ekranınız daha fazla çizilecek diye korkmayın!Tam tersi ekran çiziği için en iyi yöntemlerden biri diyebilir.

Peki nasıl yapacağız

İlk olarak iki kaşık karbonatı bir kaba dökün.
Daha sonra bir kaşık su ile iyice karıştırın taaki krem kıvamına gelene kadar.
Karışımı hazırladıktan sonra yapmış olduğunuz krem şeklindeki kıvamı çizik olan yere sanki elinize krem sürercesine ovun.
Karışımı sürdükten sora 10 dakika bekledikten sonra artık temizleyebilirsiniz. Ve temizledikten sonra sizlerde göreceksiniz ki çizikleriniz artık yok. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 17:53
Anahtar Kelimeler:
Ekranı Çizilen Telefonlarınızı Onarın
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