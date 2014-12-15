Ekranı Çizilen Telefonlarınızı Onarın



Akıllı telefonlar tabletler ve diğer cihazlarınızın ekranları çiziliyor.Peki çizilen bu ekranları na



Akıllı telefonlar tabletler ve diğer cihazlarınızın ekranları çiziliyor.Peki çizilen bu ekranları nasıl onaracağız.Detayları bugün ki yazımızda…



Akıllı telefonlar ya da tabletler ekranları safir olmadığı için çizilebiliyor peki çizilen bu ekranları nasıl onaracağız.İşte bugün bunlar hakkında bir kaç pratik yöntemden bahsedeceğiz.



Karbonat ve Pudra



Karbonat ve pudra bildiğiniz gibi tozdur ekranınız daha fazla çizilecek diye korkmayın!Tam tersi ekran çiziği için en iyi yöntemlerden biri diyebilir.



Peki nasıl yapacağız



İlk olarak iki kaşık karbonatı bir kaba dökün.

Daha sonra bir kaşık su ile iyice karıştırın taaki krem kıvamına gelene kadar.

Karışımı hazırladıktan sonra yapmış olduğunuz krem şeklindeki kıvamı çizik olan yere sanki elinize krem sürercesine ovun.

Karışımı sürdükten sora 10 dakika bekledikten sonra artık temizleyebilirsiniz. Ve temizledikten sonra sizlerde göreceksiniz ki çizikleriniz artık yok.