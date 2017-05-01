Ebru Şallı'ya İkinci Fotoğraf Şoku!

Ebru Şallı, Cem Yılmaz’ı sildi



Geçen yaz birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve Ebru Şallı'nın aralarında bir aşk olduğu iddia edilmişti.Çeşme ve Bodrum sonrası ilişkilerini İstanbul’a taşıyan ve devam ettirmeyi başaran ikiliden Ebru Şallı görünen o ki Cem Yılmaz’ın adının sürekli olarak farklı kadınlarla anılmasından rahatsız oldu. Sıklıkla oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu’yla görüşen Yılmaz’ın adı Aslin Andonyan ve Özge Sabuncu isimleriyle anılmıştı.Tam da bu günlerde Fi dizisinin 4. bölümüne konuk oyuncu olan Cem Yılmaz'ın sahneleri izleyenlere “Tesadüfün bu kadarı” yorumunu yaptırdı. Fi dizisinde Whatsapp grubuna atılan çıplak pozlardan rahatsız olduğunu söyleyen Yılmaz, şu günlerde kendisinden 19 yaş küçük Merve Çağıran'la yaşadığı yeni ilişkisiyle gündemde.Bu ilişki haberlerinin çıktığı sırada herhangi bir tepki göstermeyen Ebru Şallı, Yılmaz’ın adı ‘Fi’ dizisinde birlikte oynadığı Merve Çağıran’la anılınca tepkisini Cem Yılmaz’ı takip etmeyi bırakarak gösterdi.Bir süredir çıplak fotoğraf haberleriyle gündemde olan Ebru Şallı şu sıralar zor günlr yaşıyor. Çıplak fotoğraf hakkında sessizliğini bozan Şallı "fotoğraf benim değil" demişti.Duymayan Kalmasın’ın özel haberine göre Ebru Şallı'nın çıplak poz skandalı yavaş yavaş unutulmaya başlarken geçen cuma yine ünlü modele ait olduğu iddia edilen ikinci bir çıplak poz sosyal medyada yayılmaya başladı. Üstelik bu pozdaki kadının göbeğindeki dövme detayı da dikkat çekiyor. Çünkü tıpkı fotoğraftaki kadında olduğu gibi Ebru Şallı'nın da göbeğinde aynı şekilde bir dövme bulunuyordu. Ancak Ebru Şallı'nın göbeğindeki o dövmeyi bir süre önce sildirdiği de biliniyor.