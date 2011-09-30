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DÜNYAYI TEHDİT EDEN BÜYÜK GÖK TAŞLARININ YÜZDE 90'INI BULDU

NASA dünyayı tehdit edebilecek büyük gök taşlarının yüzde 90'ı nı bulduğunu açıkladı.

DÜNYAYI TEHDİT EDEN BÜYÜK GÖK TAŞLARININ YÜZDE 90'INI BULDU

NASA dünyayı tehdit edebilecek büyük gök taşlarının yüzde 90'ı nı bulduğunu açıkladı.

30 Eylül 2011 Cuma 10:16
DÜNYAYI TEHDİT EDEN BÜYÜK GÖK TAŞLARININ YÜZDE 90'INI BULDU
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyayı tehdit edebilecek büyük gök taşlarının yüzde 90'ından fazlasını tespit ettiğini açıkladı.

NASA, kısaca WISE olarak geçen ''Wide-field Infrared Survey Explorer'' uydusu ile yaptığı gözlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu gök taşlarının 100 metre ve üzeri genişlikte olduğunu, WISE'ın modellerle tahmini yapılan 981 büyük gök taşının 911'ini keşfettiğini kaydetti.

Gözlemlerin ardından düşünülenden daha az orta büyüklükte gök taşı bulunduğunu tahmin ettiklerini ifade eden bilim adamları, daha önce 35 bin kadar olduğunu düşündükleri genişliği 10 metre ve 100 metre arasındaki gök taşı sayısının 19 bin 500 civarında olduğunu tahmin ettiklerini bildirdiler.

Dünyanın, güneş etrafında bir yıl içerisinde tamamladığı yörüngesini yaklaşık 300 metrelik bir gök taşı ile paylaştığını keşfeden WISE, uzayın haritasını ayrıntılı şekilde çıkarma göreviyle 2009'da fırlatılmıştı.

Son Güncelleme: 30.09.2011 10:16
Anahtar Kelimeler:
NasaUzayGöktaşı
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