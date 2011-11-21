Dünyayı saran oyun öyle bir rekor kırdı ki...

Dünyanın en popüler video oyunu serisi olarak kabul edilen Call of Duty (CoD), yeni oyunuyla yeni bir rekora imza attı.

Oyunun dağıtımcısı Activision, piyasaya yeni sürdükleri Call of Duty: Modern Warfare 3'ün satışa sunulduğu ilk 5 günde sahibine 775 milyon dolar kazandırdığını duyurdu. Bu rakamla Modern Warfare 3, bu kısa sürede en çok satan video oyunu olarak da kayıtlara geçti.

Daha önce satışa sunulan CoD: Black Ops, sahibine aynı sürede 650 milyon dolar kazandırırken, Modern Warfare 2'de bu rakam 550 milyon dolardı.

Infinity Ward tarafından geliştirilen Modern Warfare 3'te oyuncular, Modern Warfare 2'deki senaryoya bağlı kalarak maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Oyunda ABD ve Avrupa'yı kuşatan Rus güçlere karşı mücadele veriliyor.