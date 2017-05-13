'Dünyanın Sonu' İçin Bahisler Açıldı

Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.