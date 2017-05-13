Bilim & Teknoloji:
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13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:07

'Dünyanın Sonu' İçin Bahisler Açıldı

'Dünyanın Sonu' İçin Bahisler Açıldı
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'Dünyanın Sonu' İçin Bahisler Açıldı
Daha önce 'yapay zeka' 'uzaylı istilası' ve 'küresel ısınma'nın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunan İngiliz bilim insanı Hawking'in uyarılarına daha sık kulak vermenizde fayda var. Zira bir bahis şirketi gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bahis oranlarını açıkladı.

Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)


Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)


Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)


Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)


Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)


Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)


Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)


Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)


Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)


Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)



 
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