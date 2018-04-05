Dünyanın ilk akıllı prezervatifi üretildi

Cinsel ilişki sırasında ne kadar kalori harcandığını, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları ve yakılan kaloriyi ölçmek için üretilen akıllı prezervatif şarj edilebiliyor, her şarj yaklaşık altı ila sekiz saat sürüyor

Bir ingiliz şirketi, akıllı prezervatif geliştirdi. İddiaya göre; akıllı prezervatif kişinin cinsel ilişki sırasında ne kadar kalori harcadığını, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları ölçebiliyor.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; yatak odasının ilk giyilebilir teknoloji ürünü olan I.Con isimli cihaz, cinsel ilişki sırasında topladığı verileri diğer insanların verileriyle karşılaştırabilme imkanı sunuyor. Erkeklerin cinsel yeteneklerini değerlendirmeleri gereken tüm istatistikleri sağlıyor.

Veriler arasında cinsel ilişkinin süresi, yakılan kalori gibi daha birçok veri bulunuyor. Ayrıca cinsel yolla bulaşan klamidya ve frengi gibi enfeksiyonları tespit etmeye de yardımcı olur. Ancak güvenli bir yerde saklandığından emin olmak gerektiği savunuluyor.

Diğer sağlık izleme cihazlarına benzer bir şekilde, akıllı prezervatif de verileri bir akıllı telefon uygulamasına aktarmak için nanoçip ve bluetooth teknolojisi kullanacak. 96 binin üzerinde kişi, piyasaya sürülecek olan bu ürünün ön siparişini verdi.

Ocak 2018 yılında 59.99 Euro'luk bir fiyatla satışa sunulacak olan cihazın hafif ve suya dayanıklı olduğu belirtiliyor. Entegre bir mikro USB bağlantı noktası olan prezervatif böylece şarj edilebiliyor, her şarj yaklaşık altı ila sekiz saat sürüyor.