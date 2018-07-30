DÜNYANIN EN PAHALI 11 AKILLI TELEFONU

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Diamond Crypto

İlk telefonumuz diğerlerine göre eski olmasına rağmen hala dünyanın en pahalı telefonlar arasında yer alan Diamond Crypto. Cihazın en büyük özelliği isminden de anlayacağınız üzere güvenlik ve pırlantalar. Eğer güvenlik konusunu biraz fazla ciddiye alıyorsanız bu telefon sizin için iyi bir seçenek olabilir. Başta belirttiğimiz gibi telefon biraz eski şimdiki teknolojileri desteklemiyor ama ben zenginim, kontak kurduğum insanlar gizli kalsın ve sadece şifrelenmiş ses ve SMS ile haberleşelim diyorsanız bu telefonu almak mantıklı olacaktır. Diamond Crypto, Windows CE işletim sistemine sahip ve Motorola MX21 işlemci ile destekleniyor. Yalnız tekrar hatırlatalım tüm cihaz kriptolu yani şifrelenmiş.

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VIPN Black Diamond - 300,000 $

Şimdi sırada VIPN Black Diamond modeli var. Bu telefon diğer modellere göre biraz daha ekstrem çünkü fiyatı tam 300,000$ ve dünya üzerinde kimin kullandığını bilmediğimiz VIPN Black Diamond'dan sadece beş tane olduğunu da hatırlatalım. Bu fiyatın sebebi tabi ki tasarım ve üzerindeki pırlanta detayları.

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Savelli Champagne Diamonds - 57,000 $

Kullanılan malzemelerden ve tasarımından dolayı yüksek bir fiyata sahip diğer telefonunuz ise Savelli Champagne Diamonds. Bu telefon tam 57,000 $. 18 ayar Rose Gold kasasının üzerinde tam 395 adet beyaz ve konyak elmas bulunan bu cihaz tasarımı ile göz dolduruyor. Bu arada telefon Android işletim sistemi kullanıyor öyle kriptolu falan değil...

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The Goldvish Le Million - 7, 700 $

Artık biraz daha güncel telefonlara geçmiş bulunuyoruz. Şimdi sırada ismi gibi şahane tasarımıyla The Goldvish Le Million adlı telefon var. The Goldvish Le Million 7,700 $'lık fiyat etiketine sahip. Tamamen el yapımı olan bu telefon deri ve değerli metallerden oluşan işlemeleri ile Çok şık bir tasarıma sahip. Bizlere 5.5 inçlik çizilmelere karşı dayanıklı bir ekran sunan cihaz, Qualcomm Snapdragon işlemci ve Android işletim sistemi kullanıyor.

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The Goldvish Eclipse – Magic Onyx Alligator - 8,000 $

Sırada Goldvish'in başka bir modeli var. Le Million ile hemen hemen aynı fiyata sahip olan The Goldvish Eclipse – Magic Onyx Alligator 8.000$ gibi bir fiyata satılıyor ve aynı Le Million gibi Qualcomm Snapdragon işlemci ve Android işletim sistemi ile birlikte geliyor. İyi de bu telefonu neden bu kadar pahalı diye soracak olursanız sebebi telefonun tasarımında kullanılan deri seçimi. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi telefon üzerinde siyah timsah derisi bulunuyor.

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Sirin Solarin - 13,000 $

Güvenlik takıntısı olanlar için diğer bir akıllı telefon seçeneği ise Sirin Solarin adlı cihazımız oldu. Donanım olarak hayal kırıklığına uğrayacağınız garanti diyebiliriz, eski bir Android sürümü olan Lollipop ile gelen cihaz son teknoloji benimsemese de kendine has özellikleri var tabii. Bu arada Cihazın fiyatı 13,000 $ civarında.

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Mate 10 Porsche Design - 2,600 $

Son dönemlerin yükselen markası Huawei geçen sezon Mate 10 modeli ile dikkat çekmişti. Zaten başlı başına gayet şık görünen Mate 10 yetmezmiş gibi, Huawei bir de aynı telefonun Porsche Design modelini de piyasaya sundu. Huawei'nin şimdiye kadar çıkardığı en pahalı cihaz olan Mate 10 Porsche Design modeli 2.600 (512GB) $'a satılıyor. Mate 10 ile aynı özelliklere sahip olan telefon Diamond Black renk seçeneği, Porsche Design ara yüzü ve telefona özel olarak tasarlanmış deri kılıf ile beraber satılıyor.

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Note 10 Rolls Royce Edition - 2,000 $

Huawei'nin alt markası olan Honor'un bu hafta içinde tanıtmaya hazırlandığı Note 10 Rolls Royce Edition akıllı telefonu ortalama 2,000 $ olmasını beklediğimiz fiyatıyla listemize girmeye hak kazanıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan Note 10 Rolls Royce Edition üç gün sonra Çin'de düzenlenecek olan lansman partisinde tanıtılabilir.

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Find X Lamborghini Edition - 2,400 $

Sırada Oppo'nun son zamanlarda fazlaca karşımıza çıkan yeni amiral gemisi Find X var ama küçük bir değişiklik ile. Find X Lamborghini Edition çok yakında piyasaya sürülecek. Oppo'nun büyük beğeni toplayan modeli Find X ile aynı özelliklere sahip olacak cihazın fiyatı 2,400 $ bandında olacak.

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Tonino Lamborghini Alpha One - 2,500 $

Listemizin son sırasında şık tasarımıyla dikkat çeken Tonino Lamborghini Alpha One var. İtalyan şıklığını teknoloji ile birleştiren cihaz 2,500$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Lüks görüntüsü ve tasarımında kullanılan deri detayları görüntü olarak tatmin edici olsa da donanım kısmında biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Qualcomm Snapdragon 820 işlemciye sahip telefonda 4 GB RAM ve 64GB dahili hafıza kullanılmış bu arada işletim sistemi olarak da Android Nougat ile geliyor.