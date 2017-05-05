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05 Mayıs 2017 Cuma 20:19

Dünyanın En Küçük Android Akıllı Telefonu: Jelly

Dünyanın En Küçük Android Akıllı Telefonu: Jelly
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Dünyanın En Küçük Android Akıllı Telefonu: Jelly
Eğer cebinize sığmayan akıllı telefonlardan sıkıldıysanız ama uygulamalardan da vazgeçemiyorsanız buna bir bakın...

Akıllı telefonlardan önce cep telefonalrında küçük boy daha makbuldü. Akıllı telefonlarla beraber uygulama dünyasına girdik ve telefon ekranlarının boyu gittikçe büyümeye başladı. Ekranlar büyüdükçe ve özellikler arttıkça bataryalar da büyüdü, işlemciler güçlendi. Artık herkes daha büyük boy cihazlar istiyor. Ama Unihertz gibi firmalar hala küçük telefon sevenlerin olduğuna eminler.

Gelecekte tüm telefonlarda yapay zeka olacak
İşte bu yüzden de dünyanın en küçük Android akıllı telefonu olan Jelly'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Jelly gerçekten de minicik, ekranı 2,45 inç ve eğilip bükülmesinden endişelenmenize gerek kalmayacak kadar sağlam. 60 ağırlık, 92 mm uzunluk, 43mm genişlik ve 13 mm kalınlıkta. Boyuna rağmen Android 7.0 Nougat işletim sistemi kullanıyor. 950mAh'lik bataryası 3 gün normal çalışmaya ve 7 gün bekleme süresine izin veriyor.

Fakat teknik özellikleri de boyu ile orantılı olarak daha düşük. Dört çekirdekli 1,1GHz işlemciye, 4G bağlantıya, 8MP ana kameraya, 2MP selfie kamerasına, çift SIM kart yuvasına ve MicroSD yuvasına sahip. İki modelde geliyor, birinde 1GB bellek ve 8GB depo alanı, diğerinde ise 2GB bellek ve 16GB depo alanı var. Yine de Jelly tüm ihtiyacınız olan modern uygulamaları Google Play'den indirip çalıştırabilecek.

Çin'li tasarımcıları Jelly'yi piyasaya sürme aşamasında bir Kickstarter bağış kampanyası ile fon topluyorlar. Kampanya sayfasından katılıp 79 dolar vererek baz Jelly'yi veya 95 dolar vererek Jelly Pro'yu önsipariş yapabiliyorsunuz. Cihazın Temmuz 2017'de raflara çıkması planlanmış.


 
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