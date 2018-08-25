Dünyanın en hızlı şarj olan telefonları

Mobil cihazlarda yer alan teknolojisinin gelişmesi ile birlikte, büyük bataryalara olan ihtiyaçlarda artmaya başladı. Telefonlarda büyüyen ekranlar, güçlü işlemciler ve eski telefon modellerine nazaran eklenen birçok ek donanım cihazların daha çok güç tüketmesine neden oldu. Bu nedenden ötürü teknoloji devleri de kullanıcılarının günlük standart telefon kullanımını dengeleyebilmek için batarya boyutlarını büyütmeyi tercih etti.

HIZLI ŞARJ REKABETE DÖNÜŞÜYOR!

Firmaların telefonlara yerleştirdiği büyük bataryalar, mobil cihaz kullanıcılarının batarya sürelerini uzattı. Lakin batarya boyutları ile doğru orantılı olarak şarj olma süreleri de uzadı. Yani kısacası büyük batarya demek telefonun daha uzun süre fişte kalması anlamına geliyor.

Telefonun piriz de kalma süresini kısaltabilmek için kolları sıvayan teknoloji devleri, hızlı şarj yani SuperCharge teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı ve şarj sürelerini oldukça aşağıya çekmeyi başardı.

Son dönemde ise hızlı şarj teknolojisi, başarıdan ziyade teknoloji devleri tarafında rekabet unsuru haline gelmeye başladı ve firmalar cihazlarının şarj sürelerini kısaltabilmek için büyük büyük bir yarışa girdi.

İŞTE EN HIZLI ŞARJ OLAN AKILLI TELEFON MODELLERİ!

En hızlı şarj olan akıllı telefonu belirlemek için test yapan PhoneArena, piyasadaki en hızlı şarj olan 5 akıllı telefon modelleri belirledi. Belirlenen ilk beş markanın arasında iseApple‘ın iPhone’u ile Sony’nin Xperia modelleri bulunmuyor. Bu modellerin listede bulunmamasının nedeni ise kutu içeriğinden hızlı şarj adaptörlerinin çıkmaması ve hızlı şarj teknolojisini desteklememesi şeklinde açıklanıyor.

İşte PhoneArena’nın yayınladığı en hızlı şarj olan 5 akıllı telefon:

HUAWEİ P20 PRO

ONEPLUS 6

HUAWEİ MATE 10 PRO

HONOR 8 PRO

SAMSUNG GALAXY NOTE 9