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Dünyanın beklediği "uzaylı" sonunda geldi

Dün tanıtılan Android 4.0, ne yenilikler içeriyor? İşte Ice Cream Sandwich'in en önemli yenilikleri....

Dünyanın beklediği "uzaylı" sonunda geldi

Dün tanıtılan Android 4.0, ne yenilikler içeriyor? İşte Ice Cream Sandwich'in en önemli yenilikleri....

21 Ekim 2011 Cuma 09:49
Dünyanın beklediği
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Dün tanıtılan Android 4.0, ne yenilikler içeriyor? İşte Ice Cream Sandwich'in en önemli yenilikleri...

Android mobil işletim sisteminin Gingerbread ve tablete özel Honeycomb sürümlerini bir araya getiren ve yeni özellikler ekleyen yeni sürümü Android 4.0 "Ice Cream Sandwich" resmen tanıtıldı. Android 4.0'ı şu anki cebimizde kullanmak için muhtemelen uzun bir süre bekleyeceğiz, ancak ilk Android 4.0'lı cihaz Galaxy Nexus tanıtıldı bile.

İşte Android 4.0'da en göze çarpan yenilikler: Yeni Typeface: Etkinlikte duyurulan önemli yeniliklerden biri de Android 4.0'ın kullanacağı "Roboto" adlı yepyeni Typeface oldu. Bu ise telefonunda çok şey okuyan kullanıcıların gözlerini okunması kolay bir yazı tipi yoluyla oldukça rahatlatacak.

Sanal düğmeler: Android 4.0, bir grup içeriğe göre değişebilen düğmeler kullanacak. İçerisinde bulunduğunuz uygulamaya göre değişen bu düğmeler, ekranın alt kısmında yer alacak.

Çoklu görev ve uyarılar: En sık kullandığınız uygulamaları bulmak artık çok daha kolay olacak. İstemediğiniz uygulamaları ve uyarıları ise bir parmak hareketi ile kapatabileceksiniz.

Yüz tanıma: Android 4.0, telefonu kime kilitlemesi ve kime açması gerektiğini bilecek.

Daha iyi kamera: Galaxy Nexus sadece 5MP kameraya sahip olsa da arayüzü oldukça geliştirilmiş. Yeni ara yüz panaroma fotoğrafları çekmeye, Instagram stili filtreler uygulamaya izin veriyor.

Kişiler uygulaması: HTC Sense'deki FriendStream gibi bir yaklaşıma sahip Kişiler Uygulaması, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları içinde gezinebilen tek bir alana sığdıracak.

Web tarayıcısı: Bu alanda çok büyük yenilikler olmasa da 16 sekmeyi bir arada açabilmek hoş bir özellik. Kopyalama ve yapıştırma, ekran görüntüsü alma ise artık çok daha kolay.

Yeni NFC özellikleri: Google, NFC teknolojisi için büyük yatırımlarda bulunuyor. Google Wallet ödeme sisteminin ardından ortaya yeni çıkan Android Bump özelliği ile iki cebi birbirine yaklaştırarak her tür bilgi paylaşılabilecek (kişiler, yer imleri, haritalar, vs).

Son Güncelleme: 21.10.2011 09:49
Anahtar Kelimeler:
TeknolojiAndroidIceCreamSandwich
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