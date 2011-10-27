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Dünya'daki yaşamın sırrı burada

Gökbilimcilerin Güneş Sistemi’nden 175 ışık yılı uzaklıkta keşfettikleri disk şeklindeki gezegen...

Dünya'daki yaşamın sırrı burada

Gökbilimcilerin Güneş Sistemi’nden 175 ışık yılı uzaklıkta keşfettikleri disk şeklindeki gezegen...

27 Ekim 2011 Perşembe 08:48
Dünya'daki yaşamın sırrı burada
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Gökbilimcilerin Güneş Sistemi’nden 175 ışık yılı uzaklıkta keşfettikleri disk şeklindeki gezegen, Dünya’da yaşamın başlamasını sağlayan suyun nasıl oluştuğu hakkında yeni bir teori ortaya koydu.

Bilim dünyası tarafından savunulan hipoteze göre, Dünya gibi okyanuslara sahip gezegenler, bu özelliklerini uzayın çok uzak köşelerinden gelen buzul kuyruklu yıldız ve asteroitlere borçlu. Aynı şekilde, kayalık ve kurak gezegenlerin de yaşanabilir hale gelebileceği düşünülüyor. Ancak gezegenlerin okyanuslara sahip olması için kaç defa kuyruklu yıldız ve asteroit bombardımanına maruz kalması gerektiği ve bu kozmik cisimlerin nereden geldiği, içinden çıkılması oldukça zor sorular. Gökbilimciler, Avrupa Uzay Ajansı’na ait Herschel Uzay Teleskopu’nun keşfettiği yıldız sistemi sayesinde, bu sorunun cevabını bulmayı umuyor.

DEV BUZ DİSKİ Gözlemevindeki teleskoplar, 10 milyon yaşındaki TW Hydrae yıldızının etrafında, gezegen halini almakta olan gaz ve toz yoğunluklu bir disk keşfetti. Science dergisinde bu ay yayımlanan araştırmaya göre, Herschel Uzay Teleskopu diskten su buharı çıktığını tespit etti. Bulgular, dev diskin buzdan oluşan dış kısmında Dünya’daki okyanusların binlerce katı kadar su olabileceği savını destekledi.

Dünya’nın atmosferindeki su buharı, yerdeki gözlemevleri için uzaydaki dev su rezervuarlarını tespit etmeyi zorlaştırıyor. Ancak Ay’ın yörüngesini çoktan geride bırakan, Dünya’dan uzaklığı yaklaşık 1,5 milyon km olan Herschel Uzay Teleskopu için böyle bir sorun yok. Hollanda’daki Leiden Gözlemevi’nde gökbilimci olan Michiel Hogerheijde, “Disk ile yıldız arasındaki mesafede sıcaklığın çok düşük olmasından dolayı su buharı oluşmamalı… Ancak yıldızdan yayılan mor ötesi radyasyon, diskteki bazı su moleküllerini harekete geçiriyor olmalı” dedi.

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SU DEPOSU ARTIKLARI

Hogerheijde ve meslektaşları, tespit edilen su miktarından yola çıkarak yaptıkları araştırmada, buzul diskin Dünya’da bulunan okyanusların binlerce katı suya sahip olduğunu hesapladı. TW Hydrae yıldızı, etrafında oluşmakta olan (dönerek şekillenen gaz ve toz parçacıkları) birçok gezegen barındırıyor. Gökbilimciler, TW Hydrae yıldız sistemini Güneş Sistemi’yle karşılaştırarak, suyun gezegenlerde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışacak.

Eğer TW Hydrae yıldız sistemi kayalık gezegenlerin oluşumuna sahne olursa, geride kalacak buzul göktaşı ve kuyruklu yıldızların diğer gezegenlere su taşıdığı hipotezi güçlenebilir. Su, dünyada yaşamın oluşması için gereken altı temel elementten ikisi olan hidrojen ve oksijeni içeriyor. Diğer elementler ise sülfür, fosfor, karbon ve nitrojen.

Son Güncelleme: 27.10.2011 08:48
Anahtar Kelimeler:
UzayDünyaGüneşGezegenGökbilimiSistemi
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