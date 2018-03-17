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Dünyaca ünlü hacker ölü bulundu

Microsoft ve Yahoo’nun sistemlere sızan dünyaca ünlü hacker ölü bulundu

Dünyaca ünlü hacker ölü bulundu

Microsoft ve Yahoo’nun sistemlere sızan dünyaca ünlü hacker ölü bulundu

17 Mart 2018 Cumartesi 22:39
Dünyaca ünlü hacker ölü bulundu
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Dünyaca ünlü hacker Adrian Lamo, 37 yaşında öldüğü bildirildi. Hacker'ın cesedinin bir komşusu tarafından bulunduğu belirtildi ancak ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmedi. Hacker'ın ölümünün tartışmalara neden olmasının asıl nedeni ise ABD ordusuyla yaşanan olaylar.

Hacker’ın ölümü babası tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Babası, Adrian'ın ölümü hakkında; “Büyük hüzün ve kırık bir kalple Adrian'ın ölümünü bildirmeliyim. Parlak bir akıl ve merhametli ruh gitti, o benim sevgili oğlumdu” paylaşımını yaptı.

Hacker Lamo’nun cesedinin bir komşusu tarafından bulunduğu belirtildi. Ancak ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmedi.

Wichita, Kansas'ta yaşayan Kolombiya asıllı Amerikalı hacker, ilk olarak 2000'lerin başlarında New York Times , Microsoft ve Yahoo gibi sistemlere sızdı. Hacker’ın ölümünün tartışmalara neden olmasının asıl nedeni ABD ordusuyla yaşanan olaylar oldu.

Lamo, askeri istihbaratta görevli iki arkadaşı ile birlikte ABD ordusu hakkında bazı bilgiler elde etti. Arkadaşlarından biri Chealsa Manning daha sonra yakalandı ve 35 yıl hapis cezası aldı. Ancak Barack Obama'nın ABD başkanlığı döneminde cezası ertelenerek serbest kaldı.

Şimdi Lamo'nun ölümünün ardında ABD ordusu hakkında öğrendiği bilgilerin olup olmadığı merak ediliyor.

İHBAR ETMİŞTİ

Lamo, en çok, ABD ordusunun Afganistan ve Irak’taki savaş suçlarını da içeren 750 bin belgeyi WikiLeaks’e sızdıranın daha sonra cinsiyet değiştirerek Chelsea Manning adını alan asker Bradley Manning olduğunu FBI’a ihbar etmesiyle tanınıyordu.

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