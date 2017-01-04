Dünya'nın Sonu mu Geliyor?



Güneş'in ikizi olduğu öne sürülen başıboş bir yıldızın yörüngesinde Dünya'ya doğru ilerlediği ve ekim ayında gezegenimize çarpıp Dünya'nın sonunu getireceği öne sürülen Nibiru gezegeniyle ilgili efsane yeniden 'hortladı'. NASA'nın cevabı ise net...Ünlü komplo teorisyeni, 'Planet X – The 2017 Arrival' (10'uncu Gezegen - 2017 Varış) kitabının yazarı David Meade, Güneş'in ikizi olan bir yıldızın, yörüngesindeki 7 gezegenle birlikte Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu ve bu gezegenlerden Nibiru'nun Ekim 2017'de gezegenimize çarparak Dünya'yı yok edeceğini öne sürdü.Aslında bu 'kehanet' bir ilk değil. Güneş Sistemi'nin en ucunda bir yerlerde olduğu varsayılan Nibiru'nun ('Planet X' yani '10'uncu Gezegen') Dünya'yı yok edeceği iddiası 2003 yılından bu yana dönem dönem 'hortluyor'.David Meade'nin yeni iddiasına göre, Güneş'in ikizi olan bir yıldız ve yörüngesindeki 7 gezegen, Güney Kutbu tarafından dünyamıza doğru yaklaşıyor. Bu gezegenlerden biri olan, Dünya'dan 10 kat büyük Nibiru ise Ekim 2017'de Dünya'ya çarpacak ve Yerküre'yi yok edecek.Ne var ki böyle bir olasılığa ilişkin hiçbir bilimsel veri bulunmuyor. Meade ise söz konusu yıldızın, Dünya'ya yaklaşma açısından ötürü tespitinin zor olduğunu iddia ediyor.NASA bu iddialar için daha önce de defalarca açıklama yapmış ve "Nibiru ve başıboş gezegenlerle ilgili iddialar tamamen internet safsatasıdır" demişti.İlk kez 2003 yılında Dünya'yı yok edeceği kehaneti ortaya atılan Nibiru'nun, ilerleyen yıllarda birçok kez daha Dünya'ya çarpacağı öne sürülmüştü. Bundan 5 yıl önce, Dünya'nın 21 Aralık 2012'de Nibiru'nun çarpması sonucu yok olacağı iddiası bir kez daha ortaya atılmış; NASA ise o dönemde şu cevabı vermişti:"Eğer bu gezegen gerçek olsaydı ve Dünya ile çarpışacağı bir rotada bulunsaydı, bunu en az 10 yıl öncesinden bilebilirdik. Aynı zamanda gerçekten 21 Aralık'ta Dünya'ya çarpacak olsaydı Nibiru'yu şimdiden gökyüzünde çıplak gözle görebilmemiz gerekirdi"