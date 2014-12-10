Dünya Bu Buluşu Konuşuyor

Akıllı bileklik Cicret telefon ekranını kola yansıtıyor

Akıllı telefon ve tabletler ile uyumlu olarak çalışabilen birçok akıllı bileklik bulunuyor





Ancak Cicret adını taşıyan yeni bileklik giyilebilir cihazları bir adım daha öteye götürecek gibi gözüküyor. Söz konusu bileklik, dokunmatik ekranı kolunuza yansıtabilme özelliği ile ön plana çıkıyor. Cicret isimli akıllı bilekliğin yan tarafında projektör var. Bu projektör sayesinde mobil cihazlardaki görüntü kola yansıtılıyor. Akıllı bileklikte bulunan sensörler yardımı ile kullanıcının yansıtılan ekrana yaptığı dokunuşlar kolay bir şekilde algılanıyor. Parmak dokunuşlarını algılayabilen akıllı bileklik, Android işletim sistemi ile çalışıyor. Aynı zamanda 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı model olarak gelen akıllı bilekliğin Wi-Fi, Bluetooth ve Micro USB desteği sunduğu belirtiliyor.