Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dört kıtada kıyasıya savaş

Apple ve Samsung arasındaki patent kavgası dört kıtaya yayıldı

Dört kıtada kıyasıya savaş

Apple ve Samsung arasındaki patent kavgası dört kıtaya yayıldı

08 Ekim 2011 Cumartesi 11:35
Dört kıtada kıyasıya savaş
banner238

Apple ve Samsung'un patent savaşı dünyanın dört bir yanına ulaştı.

İşte Apple-Samsung savaşında son durum...Apple ile patent kavgasına tutuşan Güney Koreli elektronik devi Samsung, Avrupa’nın ardından Avustralya’da da merakla beklenen tablet bilgisayarı Galaxy Tab 10.1’i piyasaya süremeyebilir. Bunun nedeni, Samsung’un iki hafta içinde kesinlişecek olan satış onayını alıp alamayacak olması.

Samsung’u temsil eden yasal danışmanlardan Neil Young, Sydney’deki Federal Adalet Mahkemsine yaptığı açıklamada, “Şirketin yeni Galaxy Tab 10.1’i Noel sezonunu kaçırmadan piyasaya sürmek istediğini, aksi takdirde ürünlerinin öleceğini” ifade etti. Samsung Galaxy 10.1’in patent haklarını ihlal ettiğini öne süren Apple, çıkarttığı geçici kararla tablet bilgisayarın Avustralya’da piyasaya sürülmesini iki ay geciktirdi.

Samsung ise patent kavgasını çözümleyecek olan davanın gelecek yıla kadar başlayamayacağını çünkü delil toplaması gerektiğini belirtti. Apple ve Samsung arasında Nisan ayında patlak veren patent kavgası, dört kıtaya yayılmış durumda. Nisan 2011’de, Apple ABD’de mahkemeye başvurmuş ve “Galaxy ürünlerini iPhone iPad’lere ait tasarımları körü körüne kopyaladığını” öne sürmüştü. Ağustos ayında Almanya’da bir mahkeme Samsung Galacy 10.1’in piyasaya çıkmasını geçici olarak durdurmuştu.

İki şirket arasındaki kavganın yaşandığı diğer ülkeler ise Güney Kore, Japonya ve Hollanda. Avustralya Federal Adalet Mahkmesi’nden Annabella Bennett, Apple’ın geçici mahkeme emri talebini kısa bir süre değerlendirmesi gerektiğini belirtirken, kararın ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih vermedi.

Young ise teknolojideki değişimlerin çok hızlı olmasından dolayı sadece bir aylık gecikme daha olması halinde Galaxy 10.1 ürününden tüm beklentilerini kaybedebileceğini söyledi. Samsung, Apple’ın patent üzerindeki hak iddialarını düşürmesi halinde bir anlaşma yapabileceklerini açıklamış, ancak bu girişimleri reddedilmişti. Youn, “Ekim ayına kadar yeni tabletimizi piyasaya sunmak istiyoruz… Gerçekten çok çaresisiz” dedi

Son Güncelleme: 08.10.2011 11:35
Anahtar Kelimeler:
AppleSamsungPatent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim