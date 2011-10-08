Dört kıtada kıyasıya savaş

Apple ve Samsung'un patent savaşı dünyanın dört bir yanına ulaştı.

İşte Apple-Samsung savaşında son durum...Apple ile patent kavgasına tutuşan Güney Koreli elektronik devi Samsung, Avrupa’nın ardından Avustralya’da da merakla beklenen tablet bilgisayarı Galaxy Tab 10.1’i piyasaya süremeyebilir. Bunun nedeni, Samsung’un iki hafta içinde kesinlişecek olan satış onayını alıp alamayacak olması.

Samsung’u temsil eden yasal danışmanlardan Neil Young, Sydney’deki Federal Adalet Mahkemsine yaptığı açıklamada, “Şirketin yeni Galaxy Tab 10.1’i Noel sezonunu kaçırmadan piyasaya sürmek istediğini, aksi takdirde ürünlerinin öleceğini” ifade etti. Samsung Galaxy 10.1’in patent haklarını ihlal ettiğini öne süren Apple, çıkarttığı geçici kararla tablet bilgisayarın Avustralya’da piyasaya sürülmesini iki ay geciktirdi.

Samsung ise patent kavgasını çözümleyecek olan davanın gelecek yıla kadar başlayamayacağını çünkü delil toplaması gerektiğini belirtti. Apple ve Samsung arasında Nisan ayında patlak veren patent kavgası, dört kıtaya yayılmış durumda. Nisan 2011’de, Apple ABD’de mahkemeye başvurmuş ve “Galaxy ürünlerini iPhone iPad’lere ait tasarımları körü körüne kopyaladığını” öne sürmüştü. Ağustos ayında Almanya’da bir mahkeme Samsung Galacy 10.1’in piyasaya çıkmasını geçici olarak durdurmuştu.

İki şirket arasındaki kavganın yaşandığı diğer ülkeler ise Güney Kore, Japonya ve Hollanda. Avustralya Federal Adalet Mahkmesi’nden Annabella Bennett, Apple’ın geçici mahkeme emri talebini kısa bir süre değerlendirmesi gerektiğini belirtirken, kararın ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih vermedi.

Young ise teknolojideki değişimlerin çok hızlı olmasından dolayı sadece bir aylık gecikme daha olması halinde Galaxy 10.1 ürününden tüm beklentilerini kaybedebileceğini söyledi. Samsung, Apple’ın patent üzerindeki hak iddialarını düşürmesi halinde bir anlaşma yapabileceklerini açıklamış, ancak bu girişimleri reddedilmişti. Youn, “Ekim ayına kadar yeni tabletimizi piyasaya sunmak istiyoruz… Gerçekten çok çaresisiz” dedi