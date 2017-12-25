Dışkıdan Tuvalet Kağıdı Ürettiler

Panda dışkısından tuvalet kağıdı ürettiler

Çin'de bir şirket panda dışkısından tuvalet kağıdı üretmeye başladı. "Panda kakası" isimli peçete kutularının 6.5 dolardan satışa çıkacağı belirtiliyor.

Çin'in önemli bir endüstri bölgesi olan Siçuan kentindeki Qianwei Fengsheng Kağıt Şirketi, Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak, panda kakası ve gıda atıklarıyla organik tuvalet kağıdı, peçete ve diğer ev eşyaları üretmeye başlayacak.

Yakın bir zamanda Çin piyasasına sürülmesi planlanan tuvalet kağıdı, "panda kakası" adındaki ürün yelpazesi kapsamında satılacak. Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde çalışan bilim insanı Huang Yan geliştirilen organik ürünle ilgili, "Qianwei Fengsheng Kağıt Şirketi bizim yerimize atığımızla ilgileniyor" dedi.

Yerel gazetecilere konuşan Yan, bambuyla beslenen gelişmiş bir pandanın günlük 10 kilogram dışkı ürettiğini ve bambudan alınan früktoz nedeniyle dışkının lif açıdan zengin olduğunu söyledi.

Qianwei Fengsheng Kağıt Şirketi Başkanı Yang Chaolin ayrıca pandaların günde 50 kilograma yakın bambu atığı oluşturduğunu ve bu atıklarla panda kakasındaki liflerin bir araya getirilerek ortaya çıkarılan maddenin kaynatılıp pastörize edildikten sonra kağıda dönüştürüldüğünü söyledi. Chaolin, "Pandalar istediklerini yapıyorlar ve biz de işimizi yapıyoruz. İki taraf da kazanıyor" dedi.

Şirket tarafından yerel haberlere yapılan açıklamada "panda kakası" isimli peçete kutularının 6.5 dolardan satışa çıkacağı belirtildi.