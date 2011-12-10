Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dinozorların Nesli Neden Tükendi?

Geçmiş yıllardan günümüze kadar birbirinden farklı özellikte, farklı türlerde hayvanlar neslini devam ettirdi

Dinozorların Nesli Neden Tükendi?

Geçmiş yıllardan günümüze kadar birbirinden farklı özellikte, farklı türlerde hayvanlar neslini devam ettirdi

10 Aralık 2011 Cumartesi 11:06
Dinozorların Nesli Neden Tükendi?
banner238

Geçmiş yıllardan günümüze kadar birbirinden farklı özellikte, farklı türlerde hayvanlar neslini devam ettirdi.

Peki neden dinazorlar günümüze kadar ulaşamadı? Bunun nedeni tam olarak bilinmese de çeşitli teoriler var. Bilim adamlarının koymuş olduğu bu teoriler ne kadar doğrudur bilinmez ama ortada olan kesin şey şu ki hala kanıtlanmış bir teori yok.

Şu ana kadar ortaya konulmuş en yaygın teori 65 miyon yıl önce göktaşı veya kuyruklu bir yıldız dünyamıza çarpış ve çarpışmadan sonra meydana gelen toz kütlesi dünyamızı çepeçevre sarmıştı. Bunun sonucunda güneş ışınları yıllarca ulaşamadı ve dinazorlar bu yüzden öldüler.

Bazı bilim adamları ayrıca şunu ileri sürüyorlar: dünyayı saran gaz kütlesi ortadan kalktıktan sonra sera gazları açığa çıkıyor ve dünya ılıman bir iklime kavuşuyor.

Dünyayı saran bu çeşitli gazlar ekolojik dengeyi ve beslenme zincirini bozmuştu. Neden o zaman sadece dinozorlar yok oldu? Diğer hayvan türleri günümüze kadar nasıl ulaştı? İşte bu soruların cevabı hala bulunmuş değil.

Ayrıca bazı bilim adamları da dünyaya çarpmış olduğu varsayılan göktaşları veya kuyruklu yıldızın yaratmış olduğu etkiden hiçbir canlının kurtulamayacağını iddia ediyorlar.

Son Güncelleme: 10.12.2011 11:06
Anahtar Kelimeler:
DinazorHayvan Nesli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim