Dinozorların Nesli Neden Tükendi?

Geçmiş yıllardan günümüze kadar birbirinden farklı özellikte, farklı türlerde hayvanlar neslini devam ettirdi.

Peki neden dinazorlar günümüze kadar ulaşamadı? Bunun nedeni tam olarak bilinmese de çeşitli teoriler var. Bilim adamlarının koymuş olduğu bu teoriler ne kadar doğrudur bilinmez ama ortada olan kesin şey şu ki hala kanıtlanmış bir teori yok.

Şu ana kadar ortaya konulmuş en yaygın teori 65 miyon yıl önce göktaşı veya kuyruklu bir yıldız dünyamıza çarpış ve çarpışmadan sonra meydana gelen toz kütlesi dünyamızı çepeçevre sarmıştı. Bunun sonucunda güneş ışınları yıllarca ulaşamadı ve dinazorlar bu yüzden öldüler.

Bazı bilim adamları ayrıca şunu ileri sürüyorlar: dünyayı saran gaz kütlesi ortadan kalktıktan sonra sera gazları açığa çıkıyor ve dünya ılıman bir iklime kavuşuyor.

Dünyayı saran bu çeşitli gazlar ekolojik dengeyi ve beslenme zincirini bozmuştu. Neden o zaman sadece dinozorlar yok oldu? Diğer hayvan türleri günümüze kadar nasıl ulaştı? İşte bu soruların cevabı hala bulunmuş değil.

Ayrıca bazı bilim adamları da dünyaya çarpmış olduğu varsayılan göktaşları veya kuyruklu yıldızın yaratmış olduğu etkiden hiçbir canlının kurtulamayacağını iddia ediyorlar.