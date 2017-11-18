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18 Kasım 2017 Cumartesi 13:09

Dev Asteroid Dünya’ya Yaklaşıyor

Dev Asteroid Dünya’ya Yaklaşıyor

Dev Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor
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Dünya'ya her gün biraz daha yaklaşan dev asteroid Phaethon, 17 Aralık’ta gezegenimizin çok yakınından geçecek.

Dünya'ya 10 milyon kilometre mesafeden geçecek gök taşı, 5 kilometre yarıçapında. Ayrıca dev asteroidin gezegenimiz yaklaşmasın Geminid meteor yağmuru eşlik edecek. Sputnik’de yer alan habere göre, ‘Meteor yağmurlarının kralı’ olarak bilinen ‘Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru’ 13-14 Aralık'ta çıplak gözle izlenebilecek.

Bilim insanlarının görüşüne göre, Phaethon eskiden çok daha büyüktü ama defalarca Güneşe yaklaşması yüzünden parçalandı.

Astronomlar, asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını kaydediyor.


 
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