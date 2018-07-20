Demir Adam gerçek oldu… 440 bin doları veren uçabilecek

İnsanoğlunun en büyük hayallerinden biri olan uçmak önceki gün gerçek oldu… İngiliz mucit Richard Browning’in geliştirdiği jet kostümüyle uçmayı başardı. Kollarında minyatür jet motorlarının olduğu sistemde özel yapım elektronik parçalar ve 3 boyutlu parçalar yer alıyor. Browning, yoğun bir kalabalığın önünde yeni kostümünü test etti.

Jet yakıtı ya da dizel benzinle çalışan sistemi güvenlik gerekçesiyle kısa bir süre için test eden İngiliz mucit, bu araç sayesinde yaklaşık 50 kilometre hız yapılabileceğini ve irtifa seviyesinin ise yaklaşık 12.000 feet olduğunu duyurdu. Browning konuyla ilgili olarak, “Bu sistem dakikada 4 litre yakıt tüketiyor. Dolayısıyla yeni bir modelini geliştirene kadar şimdilik sadece 3-4 dakika kullanılmasını öneriyorum” dedi.

Browning şu anki prototipin fiyatının 443 bin dolar olduğunu söyledi. Browning, “Beni izleyenler benden daha fazla ısınmıştır muhtemelen. Isı yalıtımı yüksek olduğu için benim için çok serin ve sakin bir tur oldu” dedi.