Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.595
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Kenevir Halil 3 gün tutuklu kalacak
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Tabela hırsızları teminata bağlandı
TABELA HIRSIZLARI TEMİNATA BAĞLANDI
Meyhane magandaları teminata bağlandı
MEYHANE MAGANDALARI TEMİNATA BAĞLANDI
Gök 5 gün daha tutuklu kalacak
GÖK 5 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner256

Cilt kanserinden korunmanın yolları

Güneşin Karanlık Yüzü Melanomun Belirtileri ve Korunma Yöntemleri isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, en ölümcül cilt kanseri türlerinden olan malin melanomun görülme sıklığının tüm dünyada arttığını belirtti. Bu kanserden korunmak için bazı basit önlemlerin yeterli olduğunu belirten Ekmeçioğlu, önemli bilgiler verdi.

Cilt kanserinden korunmanın yolları

Güneşin Karanlık Yüzü Melanomun Belirtileri ve Korunma Yöntemleri isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, en ölümcül cilt kanseri türlerinden olan malin melanomun görülme sıklığının tüm dünyada arttığını belirtti. Bu kanserden korunmak için bazı basit önlemlerin yeterli olduğunu belirten Ekmeçioğlu, önemli bilgiler verdi.

18 Mayıs 2018 Cuma 19:38
Cilt kanserinden korunmanın yolları

Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, en ölümcül cilt kanseri türlerinden olan malin melanomun görülme sıklığının tüm dünyada ciddi şekilde arttığını söyleyerek uyardı. SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen “SANKONUK” programı kapsamında düzenlenen “Güneşin Karanlık Yüzü Melanomun Belirtileri ve Korunma Yöntemleri” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, dünyada en yaygın kanser türünün cilt kanserleri olduğunu söyledi.

MD Anderson Kanser Merkezinde melanom üzerine çalışmalar yapan Ekmekçioğlu, ABD’de her 5 kişiden 1’inin yaşam süreci içinde cilt kanserine yakalandığını dile getirerek, cilt kanserleri arasında en tehlikelisinin malin melanom olduğunu bildirdi.

“ARTIKI GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR”

kanser-shutter

Ekmekçioğlu, bu kanserin cilde rengini veren melonisit hücrelerinin kontrolsüz büyümesi sonucu oluştuğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

banner277
“Malin melanom hayatı tehdit eden en kötü huylu türdür ve bütün cilt kanseri türleri arasında en seyrek rastlanan ama en öldürücü olan türdür. Cilt melanomları büyük bir çoğunlukla ben olarak başlıyor ve benin kontrolsüz büyümesi eğer biz de dikkat etmezsek melanom olarak değişiklik gösterebiliyor. Erkeklerde en yaygın olarak üst bedende genellikle sırt ve baş bölgesinde, kadınlarda da en yaygın olarak bacaklarda gözleniyor. Son 30 yılda dünyanın her yerinde malin melanom görülme sıklığı ciddi bir şekilde artıyor. Eskiden erkekler ve 65 yaşındaki erkeklerde en sık rastlanan kanser türüydü, gençlerde hiç gözlenmeyen bir tümördü. Fakat şimdi 15-29 yaş arasında gözlenen en yaygın kanser türü haline geldi.”

Güneşe sürekli ve uzun süreli maruz kalmanın bu kanser için en önemli risk faktörü olduğuna dikkati çeken Ekmekçioğlu, yaşamın erken yıllarında güneş yanığı olmanın da ileriki yaşlarda melanom riskini artırdığını vurguladı.

NASIL KORUNMALI?

Ekmekçioğlu, vücutta çeşitli tiplerde 100’den fazla ben bulunan kişilerde melanom riskinin daha fazla olduğuna işaret ederek, “Ayrıca solaryum ile melanom türü kanserlerin ilişkisi yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Bu kanser türünden korunmak için yapacağımız en önemli şey tutarlı ve sürekli olarak korunmak. Özellikle çocuklar konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Erken yaşlarda güneş yanığından onları korumamız gerekiyor. Güneşten ve solaryumdan gelen UV ışınları Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık kanser yapıcı madde olarak tanımlanmıştır.” diye konuştu.

Cilt kanserlerinden korunmak için hergün güneş kremi kullanmanın, her ay ciltteki benlerin kontrol edilmesinin ve eğer risk faktörleri varsa her yıl cilt doktoruna gidilmesinin önemine değinen Ekmekçioğlu, Gaziantep’in mayıs-eylül döneminde oldukça güneşli ve sıcak günler geçirdiğini, bunun UV indeksi açısından ele alınması gerektiğini belirtti. Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

“Bütün gün güneşli ama UV indeksi 1-2 arasındaysa dışarıda istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Herhangi bir şekilde size zararı yok fakat bu genelde kış ve bahar aylarında olan numaralar. 3’ten 7’ye kadar olanda da yine korunmanız gerekiyor, öğlen saatlerinde dışarı çıkmazsınız veya daha koruyucu bir giyim seçebilirsiniz. 8 ile 11 arasında ise gerçekten dikkatin en fazla olması gereken saatler. Saat 11’den 14.00’e kadar mümkünse dışarı çıkmayın. Mutlaka gölgede kalın, koruyucu giysi giyin ve şapka takın. Gaziantep haziran-eylül döneminde UV indeksi açısından en riskli grup olan 8-11 arasında.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA, Mars’a helikopter gönderiyor
NASA, Mars’a helikopter gönderiyor
Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre
Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre
Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın
Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın
Instagram’a beklenen yenilik geliyor… Hikayelere bundan böyle…
Instagram’a beklenen yenilik geliyor… Hikayelere bundan böyle…
Gizlenen iPhone X sorunu ortaya çıktı
Gizlenen iPhone X sorunu ortaya çıktı
11.Yerbilimleri kongresi 3.5 mayıs günleri gerçekleştirildi.
11.Yerbilimleri kongresi 3.5 mayıs günleri gerçekleştirildi.
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı
Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı
Uzaydan Kıbrıs’ı böyle görüntüledi
Uzaydan Kıbrıs’ı böyle görüntüledi
Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...
Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim