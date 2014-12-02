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Chrome'u Şimdi Silin Çünkü...

Chrome neden yavaşladı

Chrome'u Şimdi Silin Çünkü...

Chrome neden yavaşladı

02 Aralık 2014 Salı 12:11
Chrome'u Şimdi Silin Çünkü...
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Chrome neden yavaşladı
Chrome'u şimdi silin çünkü...

Chrome kullanan bazı kullanıcılar, tarayıcının hızlanmak yerine yavaşladığından şikayetçi... Siz de Chrome'da son günlerde yavaşlık hissediyorsanız yalnız değilsiniz!

Google Chrome'u kullanan bazı kullanıcılar, onun "hız" vadinden faydalanamadıklarını, hatta tam aksini yaşadıklarını söylüyor.

Chrome forumlarında yer alan, "Chrome tamamen kullanılmaz oldu" başlıklı bir konu, sorun Eylül ayında ilk kez gündeme getirildiğinden bu yana 375 gönderiyi geçti. Sorun yaşayan kullanıcıların çoğunun Windows kullandığı gözleniyor.

Google'ın web tarayıcısı gibi çok yaygın kullanılan bir yazılımda, küçük bir kitleyi etkileyen bir sorunda bile çıkan ses, pek küçük olmayabiliyor. Ancak Chrome'un normal çalıştığı zamanlarda bile bolca bellek kullandığı bir gerçek. Bazı kullanıcılar ise tarayıcının yavaşladığını, kilitlendiğini veya bazı zamanlarda tepki vermediğini söylüyorlar.

Sorunun kaynağı ise görünüşe bakılırsa duruma göre değişiyor. Eklentilerden Chrome'un GPU hızlandırmasını kullanma yöntemine ve NaCl (Native Client) bileşeninin yol açtığı sorunlara, kullanıcılara göre sorunun çeşitli kaynakları var. Elbette zararlıların da kötü performanstan şikayet eden kullanıcıların sorununun kaynağı olma ihtimali var.

Bunun yanında Google'ın kendi içerisinde Windows'u çok fazla kullanmadığı da biliniyor. 2010'da Google'ın güvenlik nedeniyle şirket içinde Windows kullanımını yasakladığı söylenmişti.

CHROME'U KALDIRIP BİR KEZ DAHA KURUN

Chrome'u yavaşlayanların izlediği bir diğer yol da tarayıcıyı bilgisayarlarından kaldırıp tekrar kurmak... Bu şekilde tarayıcının ilk günkü gibi daha stabil çalıştığını söyleyen kullanıcıların sayısı azımsanacak gibi değil. 

Son Güncelleme: 02.12.2014 12:13
Anahtar Kelimeler:
Chrome Neden YavaşladıSil
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