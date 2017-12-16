Çağın Yeni Hastalığı: Selfitis

The

gazetesinin haberine göre 'Selfitis' terimi, takıntılı bir şekilde selfie çekenler için ilk de 2014'te kullanıldı. Amerikan Psikiyatri Derneği, bu takıntıyı bir hastalık olarak değerlendirmeyi öne sürdü.

Nottingham Trent Üniversitesi ile

'daki Thiagarajar Enstitüsü de bu alışkanlığın hastalığa dönüşüp dönüşmediğinin araştırılması kararı aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Selfitis'in bir ruhsal bozukluk olduğu sonucuna varıldı ve rahatsızlığın ciddiyetinin değerlendirilmesi için 'Selfitis Davranış Skalası' geliştirdi.

Skala 1'den 100'e kadar uzanıyor. Neden selfie çekildiğinin saptanması için araştırmaya 200 kişi katıldı ve veriler daha sonra 400 kişide test edildi.

Katılımcılar Hindistan'dan. Zira, selfie seçenlerin en çok olduğu ve tehlikeli yerlerde selfie çekerken ölenlerin çoğu Hindistan'dan.

Bulgular, Uluslararası Akıl Sağlığı ve Bağımlılık Dergisi'nde yayımlandı. Selfitis'in üç seviyesi olduğu belirlendi.

Sınırda olanlar:Günde en az üç defa selfie çekenler ama hepsini sosyal medyaya koymayanlar.

Akut: Günde en az üç selfie çekip her birini sosyal medyaya koyanlar.