Büyük tehlike! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri yaşanan değişiklikler saymakla bitmez. Akıllı telefonlar ile birlikte ise bilim kurgu filmlerindeki gelecek sahneleri bile gerçek oldu. Ancak hayatı kolaylaştıran bu dijital cihazlar beraberinde büyük tehditleri de getirdi. Uzmanlar internet kullanan her cihaza kolayca ulaşıldığını söylüyor. Yani tehlikenin boyutu büyük... İşte tüm dünyadan profesyoneller, bilim adamları ve hackerların sözleriyle dijital tehlikeler:

BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR

Eski tip cep telefonları internet bağlantısı olmadığı için kolayca ele geçirilemiyor. Aynı zamanda uygulama veya dijital işlem yapma özellikleri kullanamadıkları için bir çok tehdit onlar için geçerli değil. Ancak akıllı telefonlar internet kullanması nedeniyle tüm tehlikelere açık durumda.

HER ADIMIMIZ KAYITLI

Akılla telefonlardaki harita özelliği sizin konumunuzu dakika dakika ve adım adım kaydediyor. Yanı her saniye nerede olduğunuz ve nereye gittiğiniz takip altında...

EN DOĞAL HALİMİZİ İZLİYORLAR

İnternet kullanımı cihazların kamera veya mikrofonunu da açık hale getiriyor. Cihaza ulaşan kişi kamera ve mikrofonu istediği gibi kullanıyor. Yani gündelik hayatınızın en doğal haliyle izleniyor ve kaydediliyor olması gayet olası...

FARK ETTİRMEDEN SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI

Ele geçirilen cihazların görüntü kaydı için kameranın açılması gerekiyor. Bu da telefon kullanıcısının fark edip önlem alabileceği bir durum... Ancak hackerlar tam ekran kullanmak yerine kullanıcının göremeyeceği şekilde bir piksel içinde kamerayı açıyor. Bu sayede biz telefonumuzda herhangi bir hareket fark etmeden, görüntülü ve sesli kayıt alabiliyor.

KAPAMAK ÇÖZÜM MÜ?

Artık telefonlarda iki kamera standart özellik. Kamera sayıları altıya kadar çıkabiliyor. Bu da görüntü ve ses kaydı tehlikesinin altıyla çarpılması demek. Bilgisayarlarda kameralar bantla kapatılıyor ancak cep telefonları için bu çözüm pek de uygulanabilir görünmüyor.

TELEFONUNUZDAKİ HİÇBİR ŞEY GÜVENDE DEĞİL

Korsanlar telefonlar üzerinden görüntü ve ses kaydı aldıkları gibi daha önce depoladığımız ve başkalarından bize gelen görüntü ve seslere de ulaşabiliyor. Yani güvenli saydığımız bir program üzerinden güvenli bir arkadaşımızdan gelen görüntü ve sesler de aslında güvende değil...

İŞTE ÇÖZÜM YOLLARI

Görüntü kayıtlarını önlemek için kameraları bantlamak veya kamerayı kapatmak bir çözüm. Ancak bunu sürekli olarak yapmak pek mümkün değil.

Ses kayıtlarının önüne geçmek için ise telefonunuzu yanında taşırken bir müzik açın. Bu durumda korsana sadece müzik yayını gidecektir.

Bulunduğunuz odada çift cam bulunması ve dış camın aynalı olması, bina dışından yapılacak dinlenmeleri önler. Ses, birinci camdan ikinci cama geçerken zayıflar, film tabakalı aynalı camda ise tamamen kaybolur.

Şarjlı bir diş fırçasını cama temas ettirerek çalıştırmanız halinde oluşan titreşim ve ses dalgası da dinleyicinin ortamdaki sesi algılamasını engeller.

En garanti yöntem telefonu kapatmak. Ancak ya telefonu başka yerde bırakmak ya da pilini çıkartmak da gerekiyor.