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Bunu Yapmayanların Facebook Hesabı Kapatılıyor!

Facebook'ta gerçek

Bunu Yapmayanların Facebook Hesabı Kapatılıyor!

Facebook'ta gerçek

17 Aralık 2014 Çarşamba 16:04
Bunu Yapmayanların Facebook Hesabı Kapatılıyor!
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Facebook'ta gerçek adınızı kullanmıyorsanız başınıza bu gelebilir..
Facebook'ta halen gerçek adınızı veya soyadınızı kullanmıyorsanız hesabınızın kapatılması işten bile değil!

Facebook kullanıcıları bugünlerde oldukça dertli. Nedeni ise Facebook’un soyadını veya orijinal adını kullanmadığını saptadığı kullanıcılarının hesaplarını herhangi bir uyarı vermeden engellemesi.




Bu durumda Facebook hesabınıza girmek istediğinizde karşınıza İngilizce olarak şu yazı çıkıyor: “Facebook hesabınızdaki ismin gerçek adınız olmadığı anlaşılıyor. Arkadaşlarının kiminle iletişim kurduğunu anlaması için herkese gerçek hayattaki isimlerini kullanmasını öneriyoruz”.

Bu yazı altında ise kimlik, sürücü belgesi veya pasaportunuzun fotoğrafını çekip yüklemeniz talep ediliyor ve Facebook ekibinin “kimliğinizin doğruluğuna inandıktan sonra” hesabınızı geri vereceği açıklanıyor.
İşlerini veya yurtdışıyla ilişkilerini Facebook üzerinden yürüten ve gerçek adını kullandığı halde örneğin soyadını kullanmak istemeyen kullanıcılar, hesaplarının engellenmesiyle birlikte oldukça zor durumda bırakılıyor.

Üstelik “Facebook ekibi” gibi “genel” bir birimin kimlik gibi önemli bir belgeyi istemesi kişilik ve gizlilik haklarına aykırı bir tutum olarak görülüyor.

Facebook, kimlik bilgilerinizin güvende olduğunu açıklıyor olsa da şirketin bu düşüncesiz ve sert tutumuna karşı alternatif bir çözüm bulması kullanıcıların talepleri arasında.
Üstelik engellenen kullanıcı, kimliğinin fotoğrafını çekip yollasa bile uzun bir süre geri dönüş alamayabiliyor. Bu da önemli iletişim kanallarına Facebook hesabı üzerinden ulaşan kişileri oldukça zor durumda bırakıyor. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 16:06
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Bunu Yapmayanların Facebook Hesabı Kapatılıyor!
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