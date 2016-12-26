Bu Uygulamayı Yüklediyseniz Dikkat! Fatura Şoku Yaşayabilirsiniz!

Super Mario Oynarken Dikkat Edin



15 Aralık günü yayınlanan ve ilk gününde rekor indirilmeye sahip olan Super Mario oynarken WiFi bağlantınız yoksa çok dikkat etmeniz gerekiyor.Yayınlanır yayınlanmaz fenomen oyun Super Mario Run oynarken çok dikkatli olmalısınız.Super Mario Run hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle oyunun sunucularında kopukluklar yaşanabiliyor.Kötü haber sadece bu değil, Super Mario Run'ın mobil veri harcama konusunda çok bonkör olduğu ortaya çıktı.1 saate 60 megabaytlık internet kullananan bu oyunu her gün düzenli olarak birkaç saat oynarsanız, sadece bir hafta içinde bu oyunla 5 GB harcayabilirsiniz.Bu durumda internet data paketiniz sadece bu oyunla bitebilir. Nintendo Super Mario Run oyununu ilk iOS için piyasaya sürdü.Android kullanıcılarının biraz sabretmeleri gerekirken asıl önemli olan Nintendo'nun bu mobil veri harcama sorununu çözüp çözemeyeceği..