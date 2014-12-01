Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bu Telefonun Tam 50MP Kamerası Var

Tam 50MP kamerası var

Bu Telefonun Tam 50MP Kamerası Var

Tam 50MP kamerası var

01 Aralık 2014 Pazartesi 19:36
Bu Telefonun Tam 50MP Kamerası Var
banner238

Bu telefonun tam 50MP sı var

 ve 'tan yeni bir  telefon yolda.

Bu telefonun tam 50MP kamerası var

Nokia'dan, daha doğrusu Microsoft Mobile'dan yeni bir  telefonu yolda olabilir. Söylentilere göre , şu an kod adı McLaren, yani Microsoft Lumia 1030üzerinde çalışıyor.

 denildiğinde mutlaka aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Bildiğiniz gibi'nın e güçlü kamera telefonu, 41MP PureView kameraya sahip olan Lumia 1020. Başarılı fotoğraf ve video çekimleri yapabilen cihaz, aynı zamanda ses kayıt konusunda da dikkat çekici. İşte şimdi bu telefon eskiyor, onun yerine ağabeyi geliyor diyebiliriz.

Lumia 1030'da 50MP değerde ana kameranın olacağı söyleniyor. Bunun yanında daha gelişmiş ve fiziksel olarak daha büyük kamera sensörünün varlığından ve Xenonflash ışığı yerine daha gelişmiş bir LED flash ışığından söz ediliyor.

Lumia 1020 ile mukayese ettiğimizde, bu yeni telefonda en çok merak edilenler, optik zoom özelliği, netlik ve fotoğraf çekim hızının ne kadar hızlı olduğu. Tüm bu soruları ve daha fazlasını, mart ayında düzenlecek olan Mobile World Congress 2015'te (MWC 2015) öğrenme şansımız bulunuyor.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.

 
Son Güncelleme: 01.12.2014 19:38
Anahtar Kelimeler:
Bu Telefonun Tam 50MP Kamerası VarNokia Ve Microsofttan Yeni Bir Kamera Telefon Yolda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim