Bu telefonun tam 50MP kamerası var

Nokia ve Microsoft'tan yeni bir kamera telefon yolda.

Nokia'dan, daha doğrusu Microsoft Mobile'dan yeni bir kamera telefonu yolda olabilir. Söylentilere göre Microsoft, şu an kod adı McLaren, yani Microsoft Lumia 1030üzerinde çalışıyor.

Lumia 1030 denildiğinde mutlaka aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Bildiğiniz gibiNokia'nın e güçlü kamera telefonu, 41MP PureView kameraya sahip olan Lumia 1020. Başarılı fotoğraf ve video çekimleri yapabilen cihaz, aynı zamanda ses kayıt konusunda da dikkat çekici. İşte şimdi bu telefon eskiyor, onun yerine ağabeyi geliyor diyebiliriz.

Lumia 1030'da 50MP değerde ana kameranın olacağı söyleniyor. Bunun yanında daha gelişmiş ve fiziksel olarak daha büyük kamera sensörünün varlığından ve Xenonflash ışığı yerine daha gelişmiş bir LED flash ışığından söz ediliyor.

Lumia 1020 ile mukayese ettiğimizde, bu yeni telefonda en çok merak edilenler, optik zoom özelliği, netlik ve fotoğraf çekim hızının ne kadar hızlı olduğu. Tüm bu soruları ve daha fazlasını, mart ayında düzenlecek olan Mobile World Congress 2015'te (MWC 2015) öğrenme şansımız bulunuyor.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.