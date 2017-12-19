Bu Telefonlar Whatsapp'ı Kullanamayacak!

En çok kullanılan mesajlaşma programlarından olan Whatsapp 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren bu telefonlardan kullanılamayacak. Whatsapp ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp, 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren bazı telefon modellerinin mesaj gönderemeyeceğini ve alamayacağını açıklamıştı. Sonra bir açıklama daha geldi ve bu tarih, bazı modeller için ertelenmişti. Buna göre Nokia S40, BlackBerry OS ve BlackBerry 10 için verilen destek, 31 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmişti.

WhatsApp yetkilileri bu kararı alırken çok zorlandıklarını fakat yapılması gereken bir hareket olduğunu belirterek, bundan sonra daha üst işletim sistemleriyle çalışan kullanıcıların WhatsApp’tan tam olarak faydalanabileceklerini açıkladılar. Buna göre 31 Aralık 2017’den itibaren desteklenmeyecek platformların tam listesi şu şekilde:

- BlackBerry OS ve BlackBerry 10

- iPhone 3GS/iOS 6

- Nokia Symbian S60

- Android 2.1 ve Android 2.2

- Windows Phone 7

Desteğin kaldırılacağı platformlarla ilgili samimi bir açıklamada daha bulunan şirket, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklarda Nokia S40 serisinin alacağı desteğin 31 Aralık 2018'e uzatıldığına dair ifadeler yer alıyor. Bunun dışında WABetaInfo da Nokia S40 hakkında benzer bir ifade kullanmış. Dolayısıyla Nokia S40'ı şimdilik bu listenin dışında kaldı.