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Bu Kılıflardan Kullanıyorsanız Hemen Atın!

Bu Kılıflardan Kullanıyorsanız Hemen Atın!

16 Ocak 2016 Cumartesi 21:56
Bu Kılıflardan Kullanıyorsanız Hemen Atın!
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Mıknatıslı kılıflar cep telefonlarına zarar veriyor

Milyonlarca kişinin kullandığı akıllı cep telefonlarında kılıf seçimi önem arz ediyor. Yanlış kılıf tercihleri telefon ekranlarının sorunlu çalışmasına neden oluyor.Mıknatıslı kılıflar cep telefonlarına zarar veriyor.

Son zamanlarda hemen her tasarımına rastlanan cep telefonu kılıflarında doğru seçim önem taşıyor. Ahşap, su geçirmez, metal, deri ve taşlı gibi birçok farklı kılıf tasarımlarının yer aldığı bayilerde insanlar, cep telefonlarının modeline göre çeşitli kılıflar alıyor. Cep telefonlarının karşılaşabileceği darbelere karşı önleyici bazı mıknatıs özellikli kılıflar ise, akıllı telefon ekranlarında sorun teşkil ediyor. Kılıflara yerleştirilen mıknatıs, akıllı telefonların ekranında renk bozukluğuna ve dokunmatik hassasiyetinin kaybolmasına neden oluyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan cep telefonu satıcısı ve tamircisi Arif Doğan, mıknatıs özellikli cep telefonu kılıflarının akıllı telefonlarda sorun oluşturduğunu söyledi. Doğan, “Bu kılıflar kullanıldıktan bir süre sonra cep telefonu ekranına zarar veriyor. Ekrandaki renk kayıpları bize gelen sorunlar arasında. Bununla birlikte telefonun dokunmatiğini de etkileyerek, hassasiyetini bozuyor. Müşterilerimiz geldiklerinde sorunun tam olarak neden kaynaklandığını bilmediklerini ve cihazın ağır çalışmasıyla da alakalı sorun yaşadıklarını belirtiyorlar. Vatandaşlara önerimiz kılıf seçerken telefonlarını etkilemeyecek ürünleri seçmeleridir. Çünkü ekran bozulunca değişimi marka ve modellere göre değişiyor. Ekran değişim fiyatlarımız 150 liradan başlayıp, 600 liraya kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.  
Son Güncelleme: 16.01.2016 23:59
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