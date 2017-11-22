Bilim & Teknoloji:
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22 Kasım 2017 Çarşamba 19:51

Bu Kadınlar Daha Zekiymiş!

Bu Kadınlar Daha Zekiymiş!
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Geniş kalçalı kadınlar daha sağlıklı!
İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma, geniş kalçalı kadınların daha zeki ve kronik hastalıklara daha dirençli olduğunu ortaya koydu

İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma, geniş kalçalı kadınların daha zeki ve kronik hastalıklara daha dirençli olduğunu ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Diyabet, Endokrinoloji ve Metabolizma Merkezi ile Churchill Hastanesi tarafından yürütülen araştırmada, geniş kalçalı kadınlarda kolesterol seviyesinin daha düşük, şeker sindirim sürecini kolaylaştırıcı hormon seviyesinin daha yüksek olduğu görüldü

Uluslararası Obezite Dergisi’nde yayımlanan araştırmanın başındaki Konstantinos Manolopoulos, “Kalça ve uyluk çevresindeki yağlar sağlıklı, ancak karın çevresindeki yağlar sağlık için iyi değil” diye konuştu.

ZEKA KONUSUNDA DA...
Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla 'kalça' konusunda yeni bir tartışma konusu daha ortaya çıktı. 
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