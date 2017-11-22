Bu Kadınlar Daha Zekiymiş!

Geniş kalçalı kadınlar daha sağlıklı!



İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma, geniş kalçalı kadınların daha zeki ve kronik hastalıklara daha dirençli olduğunu ortaya koyduİngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma, geniş kalçalı kadınların daha zeki ve kronik hastalıklara daha dirençli olduğunu ortaya koydu.Oxford Üniversitesi’ne bağlı Diyabet, Endokrinoloji ve Metabolizma Merkezi ile Churchill Hastanesi tarafından yürütülen araştırmada, geniş kalçalı kadınlarda kolesterol seviyesinin daha düşük, şeker sindirim sürecini kolaylaştırıcı hormon seviyesinin daha yüksek olduğu görüldüUluslararası Obezite Dergisi’nde yayımlanan araştırmanın başındaki Konstantinos Manolopoulos, “Kalça ve uyluk çevresindeki yağlar sağlıklı, ancak karın çevresindeki yağlar sağlık için iyi değil” diye konuştu.Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla 'kalça' konusunda yeni bir tartışma konusu daha ortaya çıktı.