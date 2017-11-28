Bu Gözlük Kulaklıkları Ortadan Kaldıracak!

Bu gözlük nasıl çalışıyor? Bir teknoloji markasının ‘Kemik İletimi’ hoparlörü titreşimlerle ses dalgalarını kafatasına iletiyor. Bu, müzik dinlerken harici sesleri duymanızı sağlıyor ve bu nedenle dışarıdaki sesi kulaklıklardan daha güvenli bir şekilde hissediyor.Marka, gözlük saplarının her iki ucuna yerleştirdiği kemik iletim hoparlörleri ile müziğin tadını yeni bir yöntem ile çıkarmanızı sağlıyor. Kablosuz Bluetooth sistemiyle artık dinlediğiniz müziği giyebileceksiniz.Zungle Panther kablosuz Bluetooth ile akıllı telefonunuzla eşleştirilebilir. Daha önce kullandığınız akıllı telefonunuzdaki tüm müzik uygulamalarını kullanabilirsiniz. Zungle Panther’ın kablosuz Bluetooth’u ile akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin.Zungle Panther markasının ürettiği bu güneş gözlüğü, telefon aramaları yapmanıza ve bunları cevaplamanıza izin veren dahili bir gürültüyü ortadan kaldıran mikrofona sahip. Zungle Panther ile, bisiklete binerken veya çalışırken kaliteli bir sesle kolayca telefonla görüşebiliyorsunuz.Zungle Panther’ın sağ tarafında bir touchpad var. Dokunmatik ekran ile çalma listenizi kontrol edebilirsiniz. Dokunmaya duyarlı tablet, Panther’ı kullanmak için size basit bir kılavuz sunuyor.Zungle Panther elektronik bir cihaz olduğu için bir USB portu olması şart. Bununla birlikte Zungle Panther, teknoloji için çekici bir estetikten vazgeçmiyor.Panter’inizi, menteşede yerleşik ve gizli olan USB bağlantı noktasıyla şarj edebilirsiniz.