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21 Kasım 2017 Salı 16:29

Bu Cihaz Dişlerinizi Sadece 3 Saniyede Fırçalıyor!

Bu Cihaz Dişlerinizi Sadece 3 Saniyede Fırçalıyor!

Bu Cihaz Dişlerinizi Sadece 3 Saniyede Fırçalıyor!
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Siz de diş fırçalarken çok sıkılan biriyseniz, bu otomatik diş fırçasını bir deneyebilirsiniz...

Eğer bir hijyen delisi değilseniz, dişlerinizi fırçalamak bazen çok can sıkıcı bir iş gibi gelebilir. Diş doktorları her yemekten sonra 2-3 dakika fırçalamamızı önermekteler. Eğer hayatınız boyunca diş fırçalamakla geçirdiğiniz zamanı toplarsak, yaklaşık 200 gün ediyor. Bu da bir yılın üçte ikisini fırçalamakla kaybettiğiniz anlamına gelir. Ama ‘Unico' ismindeki bu teknolojik diş fırçası bu sorunu çözmeye aday. Çünkü tasarımcıları dişlerinizi sadece 3 saniyede fırçalayarak, yeterli ağız bakımını yaptığınızı iddia ediyor.

Unico diş fırçası iki parçadan oluşmakta. Ağzınıza soktuğunuz parçası, dişçilerin kullandığı diş kalıplarına benziyor ve iç kısmında küçük fırçalar barındırmakta. Dışarıdaki parça ise bu fırçalarım motorlarını çalıştıran batarya ve diş macununun depolandığı kısım. Fırçayı ağzınıza yerleştirip çalıştırdığınız anda, küçük fırça parçaları çok yüksek bir frekansta titreşmeye ve dönmeye başlıyor. Ağız parçasındaki ince kanallardan da diş macunu sıkılıyor. Cihazı ellemenize gerek bile yok, 3 saniye içinde işlem tamam.



Unico'nun dış parçası ağzınıza ağırlık yapmayacak kadar hafif ve çıkardığı ses ise geleneksel elektrikli diş fırçalarından daha az. İçindeki lityum-iyon bataryayı ise asla değiştirmenize gerek yok. Ağzınıza taktığınız parçanın çocuklara ve yetişkinlere göre 4 farklı boyu var, ailenizin bireylerine göre istediğiniz boylarda sipariş edebiliyorsunuz. Şarj istasyonu ise aynı zamanda bir ultraviyole temizleyici olarak görev yapıyor. Eğer bu yöntem aklınıza yattıysa ya şimdi bir Kickstarter kampanyası ile önsipariş verebilir veya Şubat 2018'deki piyasaya çıkış tarihini bekleyebilirsiniz.

 
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