Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları…

JK Rowling’in kitaplarındaki sihir dünyamıza yayılıyor. Harry Potter’da birçok büyücü muggle teknolojisi kullanmasa da elimizdeki muggle teknolojisiyle akıllı telefonumuzu kullanarak yapabileceğimiz eğlenceli büyüler de bulunuyor. Mashable tarafından hazırlanan ve Webtekno tarafından aktarılan haberlere göre o 7 büyü şu şekilde sıralanıyor…

LUMOS!

Akıllı telefonların birçoğunda elfeneri olarak da kullanılabilen flaş bulunuyor. Harry Potter'da yapılan ışık büyüsünü yapmak için çeşitli programlar indirerek lumos dediğinizde telefonunuzun flaşının yanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca akıllı ev teknolojilerine sahipseniz evlerinizde kullandığınız lambaları lumos dediğinizde açılacak şekilde programlayabilirsiniz.

SONOROUS!

Harry Potter’da büyücülerin megafon yerine asalarını kullanarak seslerini yükseltmek için kullandıkları büyüyü, akıllı telefonlarınıza sesinizi yükselten mikrofon uygulamalarını yükleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuza taktığınız kablosuz kulaklık ve daha sonrasında bağladığınız hoparlörlerle oldukça sesli konuşmalar yapabilirsiniz.

ALOHOMORA!

Kapı açmak için kullanılan bu büyüyü yapmak içinse Amazon'un Ring gibi akıllı kapı kilidini kullanarak akıllı telefon hapörlörünüze “Alohomora” dediğinizde açılmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Elbette bu büyüyü yapmak içinde akıllı ev asistanı sistemleri gerekmekte.

MARAUDER’İN HARİTASI

Haritanın aynısını yapamayacak olsanız da, tüm arkadaşlarınızı davet ettiğiniz benzer görüntülerden faydalanan bir GPS uygulaması kullanabilirsiniz. Buradaki haritada katılım gösterenlerin ayak izlerini takip edebilirsiniz.

WINGARDIUM LEVIOSA!

Bunu bize öğretmesi için Profesör Flitwict'ke ihtiyacımız yok. Nesneleri havaya kaldırmak için manyetizma ve ses dalgalarından faydalanabiliriz. Dilerseniz buradaki linkteki videoyu izleyerek araştırmacıların bunu nasıl başardığına bakabilirsiniz. Her ne kadar Wingardium Leviosa büyüsünü akıllı telefonlarla yapamıyor olsak da bunu da yakında başarabileceğimiz tahmin ediliyor.

WEASLEY SAATİ

Molly Weasley çocuklarını büyülü saat ile takip ediyordu. GPS teknolojisini kullanan saatleri sevdiklerinize vererek mobil uygulama üzerinden onları takip edebilirsiniz. Bu her ne kadar kontrol manyaklığının kibar söylenişi olsa da, bu büyünün benzerini mevcut teknolojiyle yapmak mümkün.

BİR ASA KAPIN…

Bazı markalar tarafından üretilen, akıllı telefonları kontrol etmemizi sağlayan aslardan alarak işleri bir adım ileriye taşıyabilirsiniz. Üstelik anka kuşu çekirdeğinden üretildiği söylenen asalardan Harry Potter'da olduğu gibi yalnızca 2 tane değil milyonlarca üretildi.