BlockBerry

10 Ekim Pazartesi günü RIM sunucularında yaşanan sorun nedeniyle dünya genelinde kullanıcılar BlackBerry telefonlarıyla internete giremiyor. RIM'den pazartesi günü gelen açıklamada şu sözler kaydedilmişti: "Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki bazı BlackBerry kullanıcılarını etkileyen sorunu çözmek için çalışıyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor ve bu süreç içerisinde sorun yaşayan müşterilerimizden özür diliyoruz."

Ancak bu açıklamanın ardından salı günü de sorun devam edince RIM, yeni bir açıklama yapmak durumunda daha kaldı. Ancak açıklama metnine bakıldığında RIM'in sorunu hala çözemediği anlaşılıyor. Açıklama şöyle: "Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Hindistan, Brezilya, Şili ve Arjantin’deki bazı BlackBerry kullanıcıları mesajlaşma ve tarayıcı kullanımında gecikmeler yaşamaktadır. Sorunu çözmek için çalışmalarımıza olabildiğince hızlı devam etmekteyiz. Bu durumdan kaynaklı olarak sorun yaşayan müşterilerimizden özür dileriz."