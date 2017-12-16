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Biz Susacağız Beyinler Konuşacak

Biz Susacağız Beyinler Konuşacak

16 Aralık 2017 Cumartesi 14:21
Biz Susacağız Beyinler Konuşacak
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İnsanlar arasında telepati yoluyla iletişim gerçek olabilir.

Amerikalı teknoloji girişimcisi Bryan Johnson’ın Kernel adlı şirketi insan beynine nakledilecek bir mikroçip üzerinde çalışıyor.

Bu yolla oluşturulacak bir ‘beyin-bilgisayar arayüzü’ ile insanlar arasında ‘telepatik’ iletişimin sağlanması amaçlanıyor.

Geçen ay Lizbon’daki Web Zirvesi’nde konuşan 40 yaşındaki Johnson, bu yeni teknoloji ile insanlar hafızalarını geliştirebilecek, beyinler arasında iletişim de mümkün olacak.

Amerikalı girişimci, 15-20 yıl içinde beyinlere mikroçip uygulamasının yaygınlaşabileceğini düşünüyor.

Son Güncelleme: 16.12.2017 16:22
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