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Biyonik gözde önemli adım!

Bilim insanları, biyonik göz konusunda önemli bir adım attı. 3 boyutlu yazıcılarla, beyne görsel ögeleri iletmeyi sağlayan ışık reseptörleri üretildi. Denemeler başarılı olursa, görme engeline karşı, parlak bir umut ışığı doğacak.

Biyonik gözde önemli adım!

Bilim insanları, biyonik göz konusunda önemli bir adım attı. 3 boyutlu yazıcılarla, beyne görsel ögeleri iletmeyi sağlayan ışık reseptörleri üretildi. Denemeler başarılı olursa, görme engeline karşı, parlak bir umut ışığı doğacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:04
Biyonik gözde önemli adım!

Bilimkurgu gerçeğe dönüşmek üzere. Biyonik göz yapımında önemli bir aşama kaydedildi. Çalışma Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota Üniversitesinde gerçekleştirildi. 

Bilim insanları, gözde bulunan yarım küre şeklindeki ışık reseptörlerini, üç boyutlu yazıcılarla üretmeyi başardı. Bu reseptörler ışığın algılanmasını ve görme sürecinde ilk adımın atılmasını sağlıyor.

RESEPTÖRLERE GELEN IŞIĞIN %25’İ ELEKTRİĞE ÇEVRİLDİ

Reseptörler, mürekkep yardımıyla, göz şeklindeki cam bir zeminin üzerinde oluşturuldu. Daha sonra yarı iletken maddelerle, bu reseptörlere gelen ışığın elektriğe çevrilmesi, yani görmenin sağlanması hedeflendi. 

Sonuç başarılıydı, gelen ışığın %25’i elektriğe çevrilebildi. 

Araştırmanın başındaki isim Michael Mcalpine, biyonik göz konusunda önemli bir adım attıklarını ancak önlerinde uzun bir sürecin olduğunu söyledi. 

Ekibin bir sonraki hedefi, daha verimli ışık reseptörleri üretmek ve bu reseptörlerin göze nakli için yumuşak parçalar yapmak olacak.

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