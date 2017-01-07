Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 15:18

Bir Telefondan Bile İnce Televizyon!

Bir Telefondan Bile İnce Televizyon!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Bir Telefondan Bile İnce Televizyon!
Las Vegas'daki CES 2017 fuarında süper ince 4K televizyonlar oldukça popüler durumda. Çin'li teknoloji markası Xiaomi de, yeni televizyonuyla ilk defa CES konferansına katılıyor.

Mi TV 4 o kadar ince ki - en ince kısmı 4.9mm kalınlığında - orantısal olarak bir iPhone'dan bile daha ince. Markanın çok beklenilen akıllı telefonu Mi Mix gibi bu televizyonun da çerçevesi yok, bu da daha fazla ekran alanı anlamına geliyor.
Mi TV 4, Xiaomi'nin Android üzerine geliştirdiği Patch Wall adlı işletim sistemini kullanıyor. Bu işletim sistemini farklı kılan en büyük özelliği yapay zeka destekli olması. TV, izlediğiniz kanallara göre size özel bir öneri listesi hazırlayabiliyor.

Bu televizyonun en göze batan özelliği ise bir masaüstü bilgisayar gibi modüler olması. Yani Mi TV'nin ekranı, ana kartı, ses sistemi gibi parçaları değiştirilebilir ve yenilenebilir olacak.
Maalesef şimdilik sadece Çin'de piyasaya çıkacak olan Mi TV 4, 65-inç ekrana sahip olacak; Dolby Atmos hoparlörler ise bu yılın daha geç bir tarihinde 2.000 dolar civarında bir fiyatla ayrıca piyasaya çıkacak.
49 ve 55 inçlik sürümler de ileri tarihlerde piyasaya çıkacak ve daha hesaplı olacak. Xiaomi, bu televizyonları Çin dışında ne zaman piyasaya süreceği hakkında bir henüz açıklama yapmadı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzbinlerce Android Cihaz Tehlikede Yüzbinlerce Android Cihaz Tehlikede
Türk Bilim İnsanının Büyük Başarısı! Türk Bilim İnsanının Büyük Başarısı!
Instagram, Merakla Beklenen Özelliklere Kavuştu! Instagram, Merakla Beklenen Özelliklere Kavuştu!
iPhone 7’yi Kılıfsız Kullanmayın! iPhone 7’yi Kılıfsız Kullanmayın!
Mesajlaşmak Zararlı Mı? Mesajlaşmak Zararlı Mı?
Görme Engelliler İçin Hayatı Kolaylaştıran Gözlük Aira Görme Engelliler İçin Hayatı Kolaylaştıran Gözlük...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yüzbinlerce Android Cihaz Tehlikede

Haberi Oku