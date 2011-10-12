Bir rüyaydı, gerçek oluyor.

Özellikle trafiğin yavaş ilerlediği zamanlarda sürücülerin odaklanma kabiliyetlerinin azaldığına dikkat çeken şirket yetkilileri, bu durumlarda bir konvoy sistemiyle sürücülere destek olmayı hedefliyor. Bu sistemde önde giden kamyonun hareketleri kablosuz sinyaller yardımıyla onu takip eden araçlara aktarılacak. Sürücüler konvoydayken, direksiyon ve pedalları bırakıp dinlenebilecek. İstedikleri zaman da konvoydan çıkabilecekler. Sistemin trafik kazalarını ve karbondioksit yayılımını azaltması bekleniyor. Volvo şirketi, bir aracın kamyonu takip ettiği sistemin başarıyla test edildiğini, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini açıkladı.