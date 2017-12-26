Bir Çakmak Boyutunda! İşte En Küçük Telefon

Zanco Tiny 1, bugüne kadar üretilmiş en küçük tam işlevsel telefon olma özelliğini taşıyor. Eğer eski küçük cep telefonlu günlerinizi özlediyseniz doğru yerdesiniz.

Akıllı telefon çağında tüketici eğilimlerine de bağlı olarak ekranlar gün geçtikçe büyümeye başladı. Üreticiler, ekranları büyütmek için telefon boyutlarını da arttırmak zorunda kaldılar. Artık diziler ve filmler izlediğimiz, evimizdeki bilgisayardan daha iyi teknik donanıma sahip akıllı telefon bulmak mümkün.

Hayatımızı esir alan ve artık harici bir organımız gibi olan akıllı telefonlar, neredeyse bütün işlerimizi yapar hale geldiler. Doğrusunu söylemek gerekirse, insan bu durumdan bazen sıkılmıyor değil.

İçinize su serpecek ve boyutlarıyla gönlünüzü çelecek Zanco Tiny T1 ile tanışın:

4.7 santimetrelik gövdesiyle Tiny T1 bir çakmak ya da USB bellek boyutlarında. Ayrıca bir telefondan temel anlamda beklediğiniz her şeyi gerçekleştiriyor. Kickstarter projesi olarak hayata geçirilen proje, kısa sürede büyük ilgi topladı.

Zanco Tiny T1 Teknik Özellikleri:

* 300 kişilik rehber depolama

* 50 SMS kaydı

* 50 arama kaydı

* nanoSIM

* OLED ekran

* 13 farklı zil sesi

* 3 gün bekleme ve 180 saat konuşma süreleri

* 2G hücresel veri bağlantısı

Elbette 2G teknolojisine sahip olduğu için çoğu kişinin burun kıvırdığı bir cihaz oldu Tiny T1. Ancak amaca hizmet edişiyle, yokluğunu fark etmeyeceğiniz boyutlarıyla ve ufak ekranıyla bir yerlerde alıcısını bekleyecek.