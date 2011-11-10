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Bing'den 10 Kasım'a özel uygulama

Bing, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 73...

Bing'den 10 Kasım'a özel uygulama

Bing, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 73...

10 Kasım 2011 Perşembe 15:39
Bing'den 10 Kasım'a özel uygulama
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Bing, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 73. ölüm yıl dönümünü özel bir sayfa hazırlayarak andı.

En önemli özelliklerinden biri ana sayfasındaki resimler ve üzerindeki kabarcıklar olan Bing 10 Kasım'a özel bir sayfa hazırladı. Bing İş Ortaklıkları Grup Yöneticisi Emre Tok sayfanın hazırlığı konusunda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı: "Bing İngiltere Ana Sayfa Editörü Alexander McNamara bu resimleri aylar öncesinden özel olarak plandığını belirtti.

Ben de Ağustos ayında kendisine bizim için çok önemli bir tarih olan 10 Kasım ve yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattım.

Tabi iki anlatırken o tarihteki İngiltere Başbakanı David L’loyd George’un şu unutulmaz sözleri ile başladım; “Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu”. (1922)… Daha sonra Alexander bugün için en uygun resmi aradı ve beraber seçtik.

Üstündeki kabarcıkları ve içeriklerini planladık. İngiltere’de bugün yani 10 Kasım 2011 günü Bing’e giriş yapan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce önderimizin yattığı görkemli Anıtkabir’in bu harika fotoğrafı ve bilgileri ile karşılaşıyor."

Son Güncelleme: 10.11.2011 15:39
Anahtar Kelimeler:
Atatürk10 KasımArama MotoruBing
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