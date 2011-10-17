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Bilimadamları, doğurganlık düğmesi gibi hareket eden bir enzim keşfetti

Dünyada çocuk doğurma yaşındaki insanların yüzde 9 ila 15'inin kısırlık sorunu yaşadığı biliniyor.

Bilimadamları, doğurganlık düğmesi gibi hareket eden bir enzim keşfetti

Dünyada çocuk doğurma yaşındaki insanların yüzde 9 ila 15'inin kısırlık sorunu yaşadığı biliniyor.

17 Ekim 2011 Pazartesi 09:32
Bilimadamları, doğurganlık düğmesi gibi hareket eden bir enzim keşfetti
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İngiliz bilimadamları, doğurganlık düğmesi gibi hareket eden bir enzim keşfettiklerini açıkladılar.

Imperial College London Üniversitesinden bilimadamlarının yaptığı, sonuçları Nature Medice dergisinde yayımlanan araştırmada, SGK1 enziminin yüksek seviyelerinin, kısırlıkla bağlantısı olduğu, söz

konusu enzimin düşük seviyelerinin de düşük olasılığını artırdığı tespit edildi.

Şu anda Warwick Üniversitesinde çalışan, araştırma ekibinin lideri Jan Brosens, araştırmanın bulgularıyla, doğurganlık ve düşük tedavilerinde yeni yaklaşımlar ortaya koyulabileceğini belirterek, gelecekte

tüp bebek yöntemine geçmeden önce rahim duvarını SGK1 enzimini bloke eden ilaçlarla tedavi edebileceklerini söyledi.

Jan Brosens ayrıca diğer bir potansiyelin de SGK1 enzimini seviyelerini yükselterek, doğum kontrolünü sağlama olabileceğini kaydetti.

Araştırma çerçevesinde, nedeni belirsiz kısırlık veya tekrarlanan düşükler nedeniyle tedavi edilen 106 kadının bağışladığı, rahim duvarından alınan doku örnekleri incelendi.

Kısırlık tedavisi gören kadınların rahim duvarlarında SGK1 enzimi yüksek, tekrarlayan düşükler yapan kadınlarınkinde ise düşük seviyelerde tespit edildi.

Dünyada çocuk doğurma yaşındaki insanların yüzde 9 ila 15'inin kısırlık sorunu yaşadığı biliniyor.

Son Güncelleme: 17.10.2011 09:32
Anahtar Kelimeler:
AraştırmaKeşifBilimDoğurganlık
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