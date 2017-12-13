Bilim İnsanlarını Heyecanlandıran Gelişme!

Ceres’in yüzeyinde ilk olarak 2015 yılında tespit edilen parlak noktaların gizemi çözülüyor. Yapılan yeni bir araştırma sonucunda, 2 yıl içinde yüzlercesine daha rastlanan, parlak noktacıkların gezegende devam eden jeolojik aktivitelerin sonucu olabileceği kanısına varıldı.

NASA’nın verilerine göre, bilim insanları Ceres yüzeyinde 300’den fazla parlak nokta keşfetti. Ceres’i inceleyen Dawn uzay aracının gönderdiği verileri açıklayan ekip lideri Carol Raymond, “Gezegen yüzeyindeki gizemli noktalar başından beri ilgimizi çekiyordu. Bu, Ceres’in sahip olduğu yeraltı okyanusuna dair bir kanıt olma özelliği taşıyor” ifadelerini kullandı.