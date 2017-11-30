Bilim & Teknoloji:
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30 Kasım 2017 Perşembe 18:16

Bilim İnsanları: Yeni Bir Cinsel Eğilim Doğuyor

Bilim İnsanları: Yeni Bir Cinsel Eğilim Doğuyor
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Kanadalı bilim insanları yakın gelecekte insanların cinsel ihtiyaçlarını yalnızca teknoloji ve sanal gerçeklikle giderecekleri ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını iddia etti.

Cinsellik ve İlişki Terapisi Dergisi’nde (Journal of Sexual and Relationship Therapy) yayımlanan bir makalede, Kanadalı bilim insanları gelecekte ‘dijiseksüellik’ isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre; Manitoba Üniversitesi’nden Profesör Neil McCarthour “Artık sanal seks döneminin başladığını kendimizden emin bir şekilde söyleyebiliriz” dedi.

“ROBOTLA SEKS TERCİH EDİLECEK”
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok kişinin robotlarla seksi gerçek bir insanla seks yapmaya tercih edeceğini belirten McCarthour “İnsanlar robot partnerleriyle yakın ilişkiler geliştirecek. Robotlar insanların isteklerini ve insan partnerlerin yapmayacağı şeyleri yapmaları için sipariş üzerine geliştirilecek” dedi.

“EŞİM RAHATSIZ DEĞİL”
Daha önce de İngiliz televizyon kanalı Channel 4’da yayımlanan ‘The Sex Robots are Coming’ (Seks Robotları Yolda) isimli belgesele görüşlerini açıklayan 58 yaşındaki ABD’li mühendis, ‘April’ adını verdiği sarışın robotuyla haftada 4 kez birlikte olduğunu ve 36 yıllık eşinin bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığını anlatmıştı.


 
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