Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Polis üç ani ölümün otopsi sonuçlarını açıkladı
POLİS ÜÇ ANİ ÖLÜMÜN OTOPSİ...
Girne’de trafik kazası
GİRNE'DE TRAFİK KAZASI
15 yaşındaki genç bulundu
15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BULUNDU
Bakıcı mı öldürdü?
BAKICI MI ÖLDÜRDÜ?
banner256

Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı

ABD'deki Yale Üniversitesi'nde bilim insanları kesik kafadaki bir beyni 36 saat boyunca canlı tutmayı başardı. Deney, bir domuz kafası üzerinde gerçekleştirildi.

Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı

ABD'deki Yale Üniversitesi'nde bilim insanları kesik kafadaki bir beyni 36 saat boyunca canlı tutmayı başardı. Deney, bir domuz kafası üzerinde gerçekleştirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:15
Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı

ABD'deki Yale Üniversitesi'nde bilim insanları kesik kafadaki bir beyni 36 saat boyunca canlı tutmayı başardı. Deney, bir domuz kafası üzerinde gerçekleştirildi.

ABD'de bilim dünyasını heyecanlandıran bir deney gerçekleştirildi. 

Araştırma nörobilimci Nenad Sestan liderliğinde yürütüldü.

banner223
Bilim insanları domuza ait beyni canlı tutmak için BrainEx adında karmaşık bir sistem kullandı ve oksijen bakımından zengin bir sıvının organ boyunca dolaşmasını sağladılar.

Bu araştırma, beynin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olmakla birlikte, kanser ve demans gibi birçok hastalığın tedavisine katkıda bulunacak.

San Diego'daki California Üniversitesi'nden nörobilimci Anna Devor, MIT Technology Review'a verdiği demeçte, bu çalışmanın beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı araştırmasına yardımcı olabileceğini ve bir “beyin atlası” çıkarılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı
ODTÜ Kıbrıs'la bilim eğlencelidir etkinliği cumartesi günü...
ODTÜ Kıbrıs'la bilim eğlencelidir etkinliği cumartesi günü...
WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…
WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…
iPhoneX için kablosuz şarj aleti ürettiler
iPhoneX için kablosuz şarj aleti ürettiler
Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları…
Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları…
WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!
WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!
Apple'ın yeni ürünü beklentilerin altında kaldı
Apple'ın yeni ürünü beklentilerin altında kaldı
Uzmanlardan 'Profilime kim baktı?' tuzağı uyarısı
Uzmanlardan 'Profilime kim baktı?' tuzağı uyarısı
Yolcu uçaklarına uyku kabinleri geliyor
Yolcu uçaklarına uyku kabinleri geliyor
iPhone kullanıcılarına şok!
iPhone kullanıcılarına şok!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim